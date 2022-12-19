日本國會議員將來台向安倍銅像獻花 台將贈日安倍金幣、銅像

鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像致贈日方。（記者陳文嬋攝）

2022/12/19 23:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本13名國會議員將於本月27日到高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花，外交部已通知廟方行程，廟方將製作安倍晉三紀念金幣迎賓，後續打造同款安倍晉三紀念銅像，由台灣政府致贈日方，展現台日友好情誼。

鳳山區紅毛港保安堂是台灣唯一供奉日本軍艦將士廟宇，與日本往來密切，前日本首相安倍晉三遭槍擊身亡令人不捨，廟方感念安倍晉三生前力挺台灣，打造安倍晉三等身比例高170公分紀念銅像，並以奇石雷射雕刻安倍晉三親筆「台灣加油」，規劃百萬真柏相伴紀念花園，紀念台灣永遠的朋友。

安倍晉三紀念銅像落成啟用後，許多民眾追思、打卡留念，近來日本官方、民間團體多人來台獻花，包括宮崎縣議會日台友好議員連盟會長星原透、自立憲法制定沖繩會議副會長當山正範等。

廟方主委張吉雄表示，當山正範等6人上月中來台獻花，看到台灣人因為感謝安倍晉三，打造紀念銅像感動落淚，當場致電日本國會議員，進而促成議員組團此行，廟方將製作安倍晉三紀念金幣及日本軍艦造型紀念酒迎賓。

值得一提的是，廟方打造安倍晉三銅像神韻唯妙唯肖，張吉雄稱日方有意向廟方購買，想擺放日本憲政紀念館，表彰安倍晉三推動日本憲政改革的貢獻，廟方向日方表示不用購買，安倍晉三紀念銅像要留在台灣，讓台灣人懷念永遠的朋友。

張吉雄說，由於日本長期支持台灣，包括國家安全、贈送疫苗、農漁產品等，對台灣幫助很多，廟方會打造同款安倍晉三紀念銅像，由台灣政府致贈日方留念。

鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像致贈日方。（記者陳文嬋攝）

鳳山區紅毛港保安堂製作安倍晉三紀念金幣。（記者陳文嬋攝）

鳳山區紅毛港保安堂打造安倍晉三等身比例紀念銅像，並以奇石雷射雕刻安倍晉三親筆「台灣加油」。（記者陳文嬋攝）

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