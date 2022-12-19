為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    日本國會議員將來台向安倍銅像獻花 台將贈日安倍金幣、銅像

    鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像致贈日方。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像致贈日方。（記者陳文嬋攝）

    2022/12/19 23:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本13名國會議員將於本月27日到高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花，外交部已通知廟方行程，廟方將製作安倍晉三紀念金幣迎賓，後續打造同款安倍晉三紀念銅像，由台灣政府致贈日方，展現台日友好情誼。

    鳳山區紅毛港保安堂是台灣唯一供奉日本軍艦將士廟宇，與日本往來密切，前日本首相安倍晉三遭槍擊身亡令人不捨，廟方感念安倍晉三生前力挺台灣，打造安倍晉三等身比例高170公分紀念銅像，並以奇石雷射雕刻安倍晉三親筆「台灣加油」，規劃百萬真柏相伴紀念花園，紀念台灣永遠的朋友。

    安倍晉三紀念銅像落成啟用後，許多民眾追思、打卡留念，近來日本官方、民間團體多人來台獻花，包括宮崎縣議會日台友好議員連盟會長星原透、自立憲法制定沖繩會議副會長當山正範等。

    廟方主委張吉雄表示，當山正範等6人上月中來台獻花，看到台灣人因為感謝安倍晉三，打造紀念銅像感動落淚，當場致電日本國會議員，進而促成議員組團此行，廟方將製作安倍晉三紀念金幣及日本軍艦造型紀念酒迎賓。

    值得一提的是，廟方打造安倍晉三銅像神韻唯妙唯肖，張吉雄稱日方有意向廟方購買，想擺放日本憲政紀念館，表彰安倍晉三推動日本憲政改革的貢獻，廟方向日方表示不用購買，安倍晉三紀念銅像要留在台灣，讓台灣人懷念永遠的朋友。

    張吉雄說，由於日本長期支持台灣，包括國家安全、贈送疫苗、農漁產品等，對台灣幫助很多，廟方會打造同款安倍晉三紀念銅像，由台灣政府致贈日方留念。

    鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像致贈日方。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像致贈日方。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區紅毛港保安堂製作安倍晉三紀念金幣。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區紅毛港保安堂製作安倍晉三紀念金幣。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區紅毛港保安堂打造安倍晉三等身比例紀念銅像，並以奇石雷射雕刻安倍晉三親筆「台灣加油」。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區紅毛港保安堂打造安倍晉三等身比例紀念銅像，並以奇石雷射雕刻安倍晉三親筆「台灣加油」。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄紅毛港保安堂打造安倍銅像今揭幕 民眾默哀獻花致意
    2022/09/24 12:50

    高雄紅毛港保安堂打造安倍銅像今揭幕 民眾默哀獻花致意
    台灣民間自發紀念安倍 紅毛港保安堂完成等身銅像安座
    2022/09/16 13:33

    台灣民間自發紀念安倍 紅毛港保安堂完成等身銅像安座

    皇翔來青新北耶誕城 感受新板繁華精粹
    紀念台灣永遠的朋友！紅毛港保安堂打造安倍晉三銅像 9/24揭幕
    2022/08/17 22:30

    紀念台灣永遠的朋友！紅毛港保安堂打造安倍晉三銅像 9/24揭幕
    安倍辭世 台灣民間廟宇紅毛港保安堂自設靈堂供追思
    2022/07/10 09:57

    安倍辭世 台灣民間廟宇紅毛港保安堂自設靈堂供追思

    台新暖流抗寒流 3千萬捐179家公益團體
    高雄市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播