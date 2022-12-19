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    首頁　>　高雄市

    國民黨12/23邀青年座談 發起黨工：非黨員也歡迎來聊聊

    國民黨高市黨部本週五晚將啟動「哈囉!你好2.0」計畫。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市黨部本週五晚將啟動「哈囉!你好2.0」計畫。（記者王榮祥翻攝）

    2022/12/19 20:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄在地青年攜手發起「哈囉!你好2.0」計畫，預計12/23晚上登場，除邀請青年夥伴參加，也歡迎非國民黨員、只要對高雄與公共事務有想法的青年朋友都來聊聊，隨便說些什麼，希望拉近國民黨與青年的距離。

    該計畫是由國民黨高雄青工副總會長張永杰、李昶志，及黨內青年夥伴自行發起，張永杰說明，去年春天市黨部和國民黨高雄青工會聯合舉辦首次青年黨員聯誼活動，許多入黨後、第一次參加的青年黨員夥伴，在活動上分享彼此對國民黨、對國家的許多想法，大家也暢所欲言表達各自觀點、與對公共事務的想法。

    活動結束後，他收到許多青年夥伴的回饋，對於這樣的改變和進步，也受到許多夥伴讚賞，之後原本有計畫持續辦理，無奈中間忙於四大公投及剛結束的五合一地方選舉等，才延宕至今。

    張永杰強調，這中間歷經的兩場選舉，對國民黨來說是截然不同的結果，特別是剛結束的五合一大選，投票結果讓國民黨知道，其實在改變和翻轉路上，還有很多人抱有盼望與期待，和國民黨並肩同行。

    所以，黨內夥伴將在這週五12/23晚上7點半，舉辦「哈囉!你好2.0」計畫，這次歡迎來自四面八方的青年夥伴參加，不一定要是國民黨員，只要對高雄這座偉大城市有任何的想法、對公共事務有不一樣的觀點與看法，或是只是想來單純多認識朋友，都很歡迎，活動地點近日將另行通知。

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