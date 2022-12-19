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    首頁　>　高雄市

    壽山動物園試營運門票預購 陳其邁：讓動物逐漸習慣人群回歸

    陳其邁po出水豚泡澡圖，說明壽山動物園試營運採門票網路預購的原因。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁po出水豚泡澡圖，說明壽山動物園試營運採門票網路預購的原因。（記者王榮祥翻攝）

    2022/12/19 20:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園試營運上週五起到明年1月20日啟動首波試營運，期間門票採網路預購制，高雄市長陳其邁今說明原因，是為了讓動物習慣人群回歸。

    陳其邁今晚在臉書po出水豚泡澡圖，表示冷冷的天看著水豚君泡著澡，是不是很療癒！

    指出友善動物，讓動物們住得更舒適，是這次動物園改善的重點。

    他進一步提到，壽山動物園試營運期間採門票預購制，主要是讓動物逐漸習慣人群回歸，且大家漫步著的空中廊道、網狀的藩籬、逐漸增加的高度，都是為減少人群對動物的干擾。

    動物內舍、地坪全部翻新並改善排水，提高獸舍的乾燥與舒適度；既有籠舍則打開天窗，建構高挑的山屋把陽光引入，並增加65%的通風效率。

    懸掛在空橋之下的4座動物觀察廊道，將參觀動線延伸到接近地面的高度，透過大面積的透明玻璃，讓大家可以近距離觀察、但不影響動物，增添寓教於樂的趣味。

    人氣超高的黑猩猩住家，也改變過去鋼柱鐵網的封閉空間，改進成現今國際上使用的開放性展區，讓黑猩猩能利用中央樹架瞭望環境。

    陳其邁說，新動物園運動，不只有硬體上的提升，也讓遊客們能以多重角度，體驗動物的生活環境，多多認識動物和動物福利。

    陳其邁po出壽山動物園犀牛圖，說明動物園試營運採門票網路預購的原因。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁po出壽山動物園犀牛圖，說明動物園試營運採門票網路預購的原因。（記者王榮祥翻攝）

    壽山動物園試營運採門票預售制。（記者王榮祥翻攝）

    壽山動物園試營運採門票預售制。（記者王榮祥翻攝）

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