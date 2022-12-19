魷秋公會提補助方案被農委會打對折 公會︰關鍵在開拓國際市場

遠洋業者認為漁業署的補助太少，農委會主委陳吉仲（中站者）裁示再研議。（記者洪定宏攝）

2022/12/19 18:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國封殺台灣水產品，魷魚及秋刀魚首當其衝，但公會建議的補助方案，卻被農委會打了對折，業者今天在座談會紛紛希望提高額度，主委陳吉仲裁示再研議，等於又回到原點，沒有結論。

本月8日，中國無預警封殺台灣魷魚及秋刀魚等水產品，當天光是準備輸入中國的秋刀魚就高達1.5億元，業者只好暫時冷凍儲存，並轉銷其他國家，損失慘重。

台灣區魷秋公會也緊急召開臨時理監事會議研商對策，並向農委會提出建議補助方案，陳吉仲下午與業者座談，由漁業署說明短期因應措施，包括凍儲電費補貼、海外拓銷獎勵、加工補貼、周轉金貸款利息補貼，但業者紛紛針對後三項發言，希望提高額度，讓媒體質疑農委會沒有完全接受公會建言。

媒體先詢問署長張致盛，若依漁業署的補貼版本，政府一年將支出多少經費？張致盛表示，因為補助噸數會調整，尚無估算數字。

接著媒體詢問台灣區魷秋公會，公會建議的補助方案是否被打對折？公會禁不住媒體不斷追問，無奈鬆口證實。但公會強調，關鍵不在補助，而是開拓國際市場，增加其他國家的外銷比重。

業者強調，漁業署補貼海外拓銷獎勵每噸2000元至4500元太少，無法提高國際競爭力；加工補貼上限1000噸太少，因為加工出口量能遠超過1000噸；周轉金貸款利息補貼，每艘漁船不能限制5000萬元的額度，也不能限制6個月，應該提高補貼的貸款額度，並取消期限。

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