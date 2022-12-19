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    首頁　>　高雄市

    壽山動物園試營運前3天 破萬人參觀

    民眾開心與紅毛猩猩「阿宏」合影。（記者葛祐豪翻攝）

    民眾開心與紅毛猩猩「阿宏」合影。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/12/19 16:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄壽山動物園上週五起試營運，在人流控管下，前3天吸引破萬人參觀，也讓動物逐漸習慣人群回歸，遊客大都給予正面評價。

    觀光局指出，壽山動物園將友善動物區的動物內舍大升級，是此次改造的重點，地坪全部翻新並改善排水，將排水溝改設在獸舍外的作業通道上，提高獸舍的乾燥與舒適度；既有籠舍也打開天窗，建構高挑的山屋引入陽光，可增加65%的通風效率。

    社團法人台灣靈長類協會陳厚均肯定說，動物園改建後，讓遊客利用不同角度，體驗動物生活的不同面貌，當空中廊道穿越動物展區時，兩旁的不銹鋼擴張網高度隨之提升，藉此隱藏遊客的出沒，降低對動物的干擾影響。

    壽山動物園的動物們，約有超過1年半的時間，未接觸到大量人潮，試營運期間因此採預購門票制，平日限額2千張、假日3千張，國小以下同學則免費入園。統計從上週五以來，前3天吸引破萬人參觀，人潮不會擁擠，能讓動物逐漸習慣人群回歸。

    不過，也有民眾對壽山動物園改造後不是很滿意，一位動物認養人在網路發表心得，認為一些動物的環境依然老舊。對此，觀光局長周玲妏強調，動物園試營運期間，會越做越好，一天會比一天進步！

    白犀牛在觀察廊前展現自然姿態。（記者葛祐豪翻攝）

    白犀牛在觀察廊前展現自然姿態。（記者葛祐豪翻攝）

    從山屋俯視水豚泡澡。（記者葛祐豪翻攝）

    從山屋俯視水豚泡澡。（記者葛祐豪翻攝）

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