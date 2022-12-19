有錢選舉沒錢繳稅？ 行政執行署扣高雄113名民代候選人保證金

行政執行署扣高雄113名民代候選人保證金。（行政執行署提供）

2022/12/19 16:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕九合一選舉上月落幕，行政執行署發現今年高雄有113名市議員、里長、代表等候選人，欠稅或欠款未繳展開追討，陸續向選委會或各區公所核發扣押命令，扣押候選人的選舉保證金及補貼款，累計至目前，已執行保證金、補助款合計140萬9977元，選舉保證金和選票補貼款全被扣下「抵債」，清償長期積欠的稅金、罰款。

中選會規定，直轄市長候選人保證金150萬、市議員20萬，直轄市山地原民區長保證金20萬、區民代表5萬、里長5萬，得票數需達選舉人數一定門檻，才能取回保證金，當選者或票數超過一定比例的落選者，均能領取每票30元的選舉補助款，行政執行署看準這筆錢，不容有欠稅、欠繳人，有錢選舉沒錢繳稅，低調進行催討行動。

行政執行署高雄分署清查高雄地區各項選舉的候選人名冊，發現這次選舉高雄市議員候選人有13人、里長候選人有90人，原住民區長及代表候選人計有10人，共計113名候選人尚有稅、費及罰鍰沒有繳納。

高雄分署逐案檢視此113名候選人的案件，並自今年11月29日起，陸續向高雄市選舉委員會或各區公所核發扣押命令，扣押候選人的選舉保證金及補貼款，不過，部分候選人因得票不足，不予發還保證金或未達補貼競選費用門檻而無款可扣外，行政執行署持續想辦法催討。

據了解，欠稅、欠款的市議員今年均未當選，高雄分署統計至目前為止，已執行140萬9977元的保證金及補貼款，扣押款項均解繳至相關主管機關，用以清償所欠的稅費罰鍰。

高雄分署表示，依法調查義務人的財產狀況，並發動強制執行程序，民眾如有款項未繳納者，可以主動向承辦書記官聯 繫，提出清償方案，以免將來強制執行衍生困擾。

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