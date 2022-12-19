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    首頁　>　高雄市

    中山大學開發創新綠色整治技術 土壤復育成本降5成

    中山大學環境工程研究所講座教授高志明團隊研發土壤和地下水污染處理綠色整治技術及生物復育藥劑，讓業者整治成本降低至少5成，並避免產生2次污染。（圖由中山大學提供）

    中山大學環境工程研究所講座教授高志明團隊研發土壤和地下水污染處理綠色整治技術及生物復育藥劑，讓業者整治成本降低至少5成，並避免產生2次污染。（圖由中山大學提供）

    2022/12/19 12:40

    〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學環境工程研究所講座教授高志明榮獲教育部第66屆學術獎，其團隊研發土壤和地下水污染處理綠色整治技術及生物復育藥劑，讓業者整治成本降低至少5成，並避免產生2次污染，可兼顧經濟和效益。高志明團隊所開發的相關技術，也成功應用在半導體科技大廠綠色整治，復育活化污染土地。

    「土水污染整治工作動輒數千萬，若無對症下藥，花費金額相當可觀」，高志明指出，土水污染分3大類，包括重金屬污染、石油碳氫化合物等油品污染，和如乾洗業、製造業、金屬表面處理業等產業使用的含氯有機溶劑污染，業者須按法規整治，但要成功復育並不容易。

    高志明說，例如前身為台灣美國無線電公司桃園廠受含氯有機溶劑之三氯乙烯致癌物污染，花費數億元及超過20年整治，至今仍因諸多因素而尚未解除列管。因此污染場址之整治復育工作，首先必須完成精準污染調查，掌握污染物特性及污染程度和範圍，並選擇適當整治工法，方能加速整治工作，達到整治目標及解除列管。

    高志明表示，研究團隊開發之綠色及永續整治技術，以生物整治、被動系統、現地處理及節能減碳概念進行污染改善，綠色整治技術對環境友善且無二次污染問題，具極高發展潛力。

    他舉例曾調整藥劑黏稠度，令其延長在中部岩層地下水流動快速區域的使用壽命，幫助企業節省用藥量；去年起，他們與和協環保科技公司合作研發生物整治藥劑，協助工程顧問業者與國內半導體科技大廠綠色整治，成效獲業者肯定，並達到預期目標。

    高志明說，成本降低可提高業者解決污染問題的意願，加速環境復育、土地活化再利用，友善周邊環境，免背負污染場址惡名，盼能達到民眾、企業及政府三贏。

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