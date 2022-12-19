爭國民黨高市議長提名 僅陸淑美繳交同意書

今天中午11點50分，副議長陸淑美現身高雄市黨部。（記者葛祐豪攝）

2022/12/19 12:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議長人選遲遲未定，表態爭取的曾麗燕、陸淑美，按協議將於今天中午12點前，繳交議員同意書，時間截止僅有陸淑美現身，依目前情勢，她極可能代表國民黨參選高雄市議長。

國民黨高雄市議員這次選上29席，要全數獲得關鍵的無黨籍4席支持，才能在議長投票第一輪達到過半的33席。現任議長曾麗燕、副議長陸淑美都表態爭取議長提名，11月底召開協調會時，擁陸派佔上風。

眼見人選遲遲敲不定，國民黨祕書長黃健庭上週五南下，與曾麗燕、陸淑美協調，達成各自努力取得議員同意書的共識，不管是國民黨內或無黨籍的同意書均可，能獲得最多人支持者，就代表國民黨選議長，約定今天中午12點前繳交。

不過，目前仍有幾位國民黨高雄市議員人在國外，要如何取得同意書？對此，市黨部表示，出示同意書影本加上Line截圖也可以，黨部也會向議員本人查證。

上午11點50分，在截止前10分鐘，陸淑美悄悄現身市黨部，隨即進入議長許福明辦公室。中午12點時間截止，曾麗燕並未親自或派代表到黨部繳交同意書，依目前態勢研判，陸淑美極可能取得國民黨高雄市議長的提名權。

國民黨高雄市黨部表示，同意書將彙整後，今天提報建議人選給黨中央提名小組，由黨中央決議；至於副議長人選，將等待議長人選確定後再討論。

陸淑美與許福明閉門洽談約45分鐘，離去時看得出來心情不錯，但不願受訪，僅表示由市黨部回答。市黨部主委許福明則於中午1點離開市黨部，準備搭高鐵北上中央黨部開會，媒體詢問他「曾麗燕有派人繳交同意書嗎？」許未明講，僅說：「我們都交給黨中央！」

曾麗燕受訪時則證實，她沒有送同意書，都是自家的事，還要請別人簽署同意書，會不好意思，後續請黨中央決定。

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