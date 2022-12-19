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    首頁　>　高雄市

    高雄大崗山下馬兒鬧脾氣 人馬路上僵持不下

    男子騎馬行經高雄阿蓮區大崗山自然公園山腳下，準備轉入峰園路350巷返家。（記者蘇福男攝）

    男子騎馬行經高雄阿蓮區大崗山自然公園山腳下，準備轉入峰園路350巷返家。（記者蘇福男攝）

    2022/12/19 11:43

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區大崗山下今天上午上演人馬僵持不下的畫面，1名男子英姿煥發騎馬返家途中，馬兒不知何故鬧脾氣，死也不肯走下坡路段，人馬就在馬路上僵持不下，約半小時後馬兒沒轍，乖乖走下坡路回家。

    記者今天上午前往大崗山自然公園爬山，在山腳下直擊僵持過程，在山下擺攤賣水果的阿婆說，男子就住在山腳下的阿蓮區峯山里大埤，幾年前以5萬元買下這匹黑馬，「黑馬不太聽話、很搞怪」，馬主人偶爾會騎馬出來訓練、透透氣。

    今天上午8點多，馬主人騎著馬行經大崗山自然公園山腳下，準備轉入峰園路350巷返家途中，由於該路徑為斜坡，馬兒不知何故鬧脾氣，死也不肯走下坡路段，馬主人數度揮動手中韁繩，逼迫馬兒前進，但馬兒就是不肯就範，人馬就在馬路上僵持不下。

    由於馬兒不時後退嚕，差點就撞到路過汽機車，馬主人不敢太勉強馬兒就範，先讓馬兒走一段平路，安撫一下情緒，再伺機指揮馬兒走下坡，就這樣人馬來來回回僵持了近半小時，最後馬兒沒轍，只好乖乖走下坡路回家。

    阿婆說，之前馬主人騎馬走同樣的路徑回家，都不見馬兒有出現這樣的反應，她猜測馬兒在鬧脾氣，回家後可能會遭修理。

    馬兒不知何故鬧脾氣，死也不肯走下坡路段，人馬就在馬路上僵持不下。（記者蘇福男攝）

    馬兒不知何故鬧脾氣，死也不肯走下坡路段，人馬就在馬路上僵持不下。（記者蘇福男攝）

    馬主人先讓馬兒走一段平路，安撫一下情緒。（記者蘇福男攝）

    馬主人先讓馬兒走一段平路，安撫一下情緒。（記者蘇福男攝）

    人馬在路上僵持近半小時，最後馬兒沒轍，乖乖走下坡路回家。（記者蘇福男攝）

    人馬在路上僵持近半小時，最後馬兒沒轍，乖乖走下坡路回家。（記者蘇福男攝）

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