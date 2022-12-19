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    網路買中古機車結果「顧路」 怒告賣方未告知車損獲賠

    網路買中古機車結果「顧路」，怒告賣方未告知車損法官判買方勝訴，賣方需還1.9萬元給買方。（記者黃良傑攝）

    網路買中古機車結果「顧路」，怒告賣方未告知車損法官判買方勝訴，賣方需還1.9萬元給買方。（記者黃良傑攝）

    2022/12/19 00:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄何姓男子在拍賣網站上，向陳姓男子買一輛機車，花了1萬9千元，不料，何男才騎20分鐘，機車就「顧路」（台語）故障，他質疑陳男曾說「車況正常」，使其誤信機車堪用購買，何男提告請求解除買契約，要求退還車款，陳男表示當時和車行都說不保，能騎到台中，是何男要求修好車就買入，高雄地陪判賣方陳男敗訴，需返還車款。

    判決書指出，何男上拍賣網站向被告陳男買中古機車，詢問車主陳男機車的引擎有無狀況？或需待修等情形，何男指陳男當時回覆車況正常，2人談妥定約交易，並請車行幫修化油器、電瓶，修車費3千元由陳男支付，何男付完車款1萬9千元，去年6月間自台中南下高雄交車，準備將機車騎回台中。

    不料，機車剛騎上路沒多久，只騎20分鐘車程，機車因散熱系統故障熄火，機車因溫度過高無法發動，最後故障被迫停在路旁，連機車行老闆都勸何不用再修車了，因此，買方懷疑賣方陳男隱瞞車況，怒告求償車款1萬9千元。

    陳男喊冤，辯稱當時跟機車行老闆都勸何男想清楚，不一定要買，也承認不少地方待修，只因何男堅持要買，高雄地院法官檢視買、賣雙方對話內容，發現陳男曾告訴何男車況正常，認定是陳男已保證車子可正常使用，判陳男得賠何男買車錢。

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