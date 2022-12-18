高雄十大推薦耶誕景點（圖輯）

高雄十大推薦耶誕景點圖輯。（記者李惠洲攝；本報合成）

2022/12/18 20:17

〔記者李惠洲／高雄報導〕再過不到一個禮拜就是耶誕節，全台各地也陸續舉辦許多了耶誕活動，為了迎接耶誕節的到來，位在南台灣高雄也打造了許多獨特的耶誕飾景，其中位在愛河灣的耶誕燈光展，也是全台最大的耶誕樹光影舞臺，不僅每晚 18:30 至 22:00 的半點、整點有聲光秀可欣賞，週末在駁二、大義公園與海風廣場還有「耶誕市集」及多場音樂演出。

另外在高雄各處的百貨商場、星級飯店、藝文廣場紛紛都推出了應景的耶誕布置，如此浪漫又應景的耶誕氣息， 現在就跟著我們的一同欣賞高雄十大推薦的耶誕景點吧。

愛河灣耶誕燈光展，是全台最高的耶誕樹，整個系列以光雕意象與音樂組曲帶來不一樣的視覺與聽覺的聲光震撼效果，透過七彩光束打在海洋流行音樂中心屋頂上，搭配牆面上的Merry Christmas字，點亮高雄海濱景致，讓整個愛河灣充滿歡樂、浪漫的節慶氛圍，每晚的18:30 至 22:00 的半點、整點都可欣賞。（記者李惠洲攝）

漢神巨蛋童話世界 Fairy Tale，打造出冬季最浪漫的耶誕景致，由小精靈及精緻閃亮的花朵佈滿耶誕樹，在一路延伸至花瀑鞦韆與好友一起沉浸在花花世界中，除了浪漫花海外更有白雪公主的蘑菇小屋、愛麗絲奇幻扭扭屋，就像是體驗童話故事中的場景氛圍。（記者李惠洲攝）

高雄統一夢時代購物中心愛Sharing星耀耶誕，16米高的耶誕樹就坐落在夢時代入口，是以雪的精靈為出發點，樹上點綴的圖案就是雪花，搭配周邊的夢幻的星海花園，展現出最耀眼的耶誕樹。（記者李惠洲攝）

大立精品百貨走的是小而美精緻路線，沒有巨大的耶誕樹，但走的是耶誕童心玩樂趣的設計，打造出可愛動物場景的耶誕氛圍，有點像是音樂盒的概念，搭配兩旁小型的耶誕樹，讓整體充滿歡樂佳節的耶誕饗宴。（記者李惠洲攝）

本身就充滿異國情調的SKM Park Outlets，今年以「精靈系打卡勝地」為主題，更使用超過 10 萬顆燈泡，以雪花及五芒星造型燈飾打造的「燦爛燈海」，童話風的「麋幻森林」與「璀璨光廊」，並結合館內的電車也換上耶誕主題裝飾，讓整座SKM Park Outlets既浪漫又宛如置身歐洲耶誕市集。（記者李惠洲攝）

高雄洲際酒店另類圓滾球耶誕樹，處於全台第四高的建築物外，這次打造出雪白、金黃閃亮的球形耶誕樹，是由100多顆燈球所組成，外觀高貴優雅，與一般的耶誕樹很不同，別具設計美感，絕對是新網美拍照聖地。 （記者李惠洲攝）

高雄光之塔化身全台最大的耶誕禮物盒。位在高雄三民一號公園廣場的「光之塔」，是一座可以攀登上去的台電高架鐵塔，高約40公尺的光之塔分別用紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫加以彩繪，這次結合耶誕禮物盒外觀加上固定時間降下雪花，如此浪漫的場景，就連高雄市長陳其邁都說是不是很「初戀」。（記者李惠洲攝）

岡山樂購廣場耶誕FUN城市，是今年才剛開幕的購物廣場也是首度打耶誕佳節活動，打造10米高的耶誕樹與雪白繽紛小城，加上每15分鐘即有一場浪漫耶誕雪花秀，並結合廣場的夢幻水池，讓北高雄就近就可以感受濃濃的耶誕氣氛哦！（記者李惠洲攝）

高雄衛武營耶誕樹一直都受到網友的喜愛，衛武營獨特的外型除了榮獲許多國際建築大獎，也是網美必拍的耶誕景點之一，加上廣場噴水池定點的水舞秀，兩大美景相互輝映，無論白天或晚上欣賞都別具特色。（記者李惠洲攝）

義享時尚購物廣場「甜蜜耶誕」，打造高達13米的紫金夢幻耶誕樹，進到義享時尚購物廣場1F大廳時，映入眼簾的就是全台最甜蜜的甜點城堡，由耶誕老公公及薑餅人妝點充滿餅乾及水果構成的造景設計，吸睛效果十足。（記者李惠洲攝）

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