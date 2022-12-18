高雄2阿嬤從兒子入學當導護 如今孫子畢業了仍每天風雨無阻

校長曾博建代頒獎勵金給伍朱是。（汕尾國小提供）

2022/12/18 16:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小兩名導護阿嬤守護學童超過30年，分別是82歲的伍朱是和74歲的溫貴英，她們從兒子進入小學開始，到孫子都畢業了，每天還是風雨無阻站崗，家長看到阿嬤就放心，阿嬤們則說喜歡和孩子們互道早安，「把導護志工當做運動，直到做不動為止」。

汕尾國小為一所位於純樸漁村的小學校，因為少子化及人口外移，國小部僅有學生84名、幼兒部17名，每天有3名導護守護101名學童上學的安全，儘管有人要求廢除導護，但校長曾博建堅持保留。

其中兩名導護阿嬤伍朱是、溫貴英都是從兒子入學開始就當導護，如今伍朱是的孫子都早已畢業，溫貴英的孫子曾到其他國小讀了四年，但她仍在學校當導護，今年孫子也回到汕尾國小就讀，每天看著孫子踏進校門口，成了內心一大慰藉。

伍朱是說，她把每名學生都當自己的孫子守護，「把導護志工當做運動，直到做不動為止」；溫貴英則享受跟孩子們互道「早安」的溫馨，這是她堅持站在路口的動力。

曾博建說，兩位阿嬤每天清晨身穿導護背心、手持導護長桿並吹著響亮的導護哨，守護著上學學子，雖然有人因學生少建議廢除導護，但他認為導護可以讓家長放心，而阿嬤和學童的互動，傳承著一代代的情感，也聯繫著一屆屆的不可分割的回憶。

林園區里長聯誼會主席洪進財日前到汕尾地區從事公務，看到兩位阿嬤站在路口當交通導護志工，非常感動，特地請曾博建轉交獎勵金，表達對阿嬤們滿滿愛心的敬意。

校長曾博建代頒獎勵金給溫貴英。（汕尾國小提供）

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