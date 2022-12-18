OPEN將往東「迫降」大寮 粉專解析「逃亡」路線

OPEN將飛上天為何一路往東？好過日分析，1500公尺以上高空吹「強西風」。（翻攝臉書高雄好過日）

2022/12/18 10:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕夢時代大氣球「OPEN將」昨被強風吹走，原本外界以為他會被冬天的東北風吹到南邊或西南邊，結果卻是在東側的高雄大寮區被尋獲；臉書粉專「高雄好過日」今解析，1500公尺以上高空，其實吹的是「強西風」。

「好過日」小編指出，OPEN將的破碎殘骸尋獲處，位於夢時代東南東方，直線距離約13公里，一般民眾也許會好奇，高雄在強勁東北季風影響下，氣球應該往南飛到海上，為何會飄向大寮？

小編進一步說明，其實在冬季東北季風影響下，高雄地面風向偏向正北風，但每年10月到隔年約5月，1500公尺以上的高空其實是吹強西風，冬季甚至會有高空西風噴流出現；也因此，在上下兩層間常有風切亂流產生，冬季搭飛機時就特別有感受。

小編表示，一般材質的氦氣球，大約可上升到10公里高，強化材料的氣象氣球可以到30公里；而當氦氣球上升，隨著高空空氣稀薄、氣溫又低，氣球內外氣壓差越來越大，氣球也會逐漸膨脹，直到爆炸。

因此OPEN將的逃亡故事大概是升空後，因強勁北風，首先翻越了約50公尺高的夢時代建築往南飄，很快就飄到了港區上方；也因此高市府事後發布消息，請港區航商業者轉知所屬船舶注意避讓並注意航行安全。

但隨著高度越來越高，升到1500到5500公尺間，受到強勁西風影響，氣球會開始往東飛，甚至往東北修正；而OPEN將繼續升高，會變得越來越大，如果剛好有飛機經過，可能會看到一個巨大化OPEN將，到了10公里高度左右，終於不堪負荷在空中爆破。

於是，殘骸就掉到了離會場很遠的大寮，如果OPEN將是用強化材質製造，搞不好是有望飛越中央山脈往太平洋去的。

小編透露，以上是一邊看世足季軍戰，一邊整理的「高雄風場科普廢文」。

OPEN將大氣球昨被強風吹走前最後身影。（翻攝臉書高雄點）

OPEN將大氣球昨被強風吹走，最後在距離夢時代東側的大寮區被尋獲。（翻攝臉書高雄大小事）

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