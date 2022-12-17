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    山本悌二郎銅像賦歸橋頭糖廠 謝長廷：台日互相幫忙是世界和平模範

    山本悌二郎銅像離開橋頭糖廠社宅事務所超過一甲子，今天下午賦歸糖廠原址，高雄市長陳其邁（前排左4）、日本新潟縣佐渡市長渡邊竜五（前排右3）和駐日代表謝長廷大使（前排左3）共同見證這樁橫跨台日、緣牽百年的文化交流盛典。（記者蘇福男攝）

    山本悌二郎銅像離開橋頭糖廠社宅事務所超過一甲子，今天下午賦歸糖廠原址，高雄市長陳其邁（前排左4）、日本新潟縣佐渡市長渡邊竜五（前排右3）和駐日代表謝長廷大使（前排左3）共同見證這樁橫跨台日、緣牽百年的文化交流盛典。（記者蘇福男攝）

    2022/12/17 19:33

    〔記者蘇福男／高雄報導〕百年前促成高雄城市現代化重要推手山本悌二郎，銅像離開橋頭糖廠社宅事務所超過一甲子，今天下午賦歸糖廠原址揭幕，高雄市長陳其邁、日本新潟縣佐渡市長渡邊竜五和駐日代表謝長廷大使均出席盛會，共同見證這樁橫跨台日、緣牽百年的文化交流盛典。

    高雄市文化局說，山本悌二郎是台灣糖業的奠基者，不僅推動台灣糖業發展，更促成糖鐵系統、倉儲系統與二峰圳等灌溉系統，1900年到1927年山本悌二郎從橋頭糖廠選址、建設到營運，從無到有建構了屬於高雄的糖業帝國，促成高雄築港、哈瑪星現代化建設與1924年高雄改制建市，可說是促成高雄城市現代化的重要推手。

    1927年山本悌二郎調任回日本擔任農林大臣後，在地仕紳委託台灣近代第一位雕塑家黃土水製作胸像，1929年矗立於橋頭糖廠社宅事務所，戰後銅像被送回山本的故鄉佐渡市，1960年起矗立於佐渡真野公園。

    在駐日大使謝長廷與知名舞蹈家若林素子穿針引線下，今年3月陳其邁親手書函給佐渡市，表達希望將山本銅像迎回糖廠舊址的意願，在渡邊市長與佐渡市議會同意下，8月順利將山本銅像迎回高雄，由高雄市立美術館進行專業翻製與典藏，翻製的3件作品除重回橋糖社宅事務所，還將送回真野公園放置和國美館典藏。

    今天下午3點半，高雄市文化局在橋頭糖廠舉行「百年跨越、文化賦歸─山本悌二郎銅像揭幕儀式」，將翻製的山本悌二郎銅像賦歸回1929年坐落原址，包括陳其邁、渡邊竜五、謝長廷、文化部次長蕭宗煌和台糖公司董事長陳昭義等人均出席盛會，共同見證這樁橫跨台日、緣牽百年的文化交流盛典。

    謝長廷致詞時表示，台灣在百年前和日本佐渡市就有連結，如今山本悌二郎銅像賦歸高雄，堪稱是兩國友誼開花結果，他說，疫情期間台灣贈送日本口罩，日本也回贈台灣420萬劑疫苗，台日互相幫忙是國際友誼最高境界，也是世界和平的模範。

    渡邊竜五表示，看到山本悌二郎銅像揭幕儀式如此盛大，讓他內心十分歡喜，希望透過銅像交流，持續推動兩國文化、旅遊的交流。

    陳其邁說，山本銅像離開高雄超過一甲子，如今能將銅像迎回，是高雄城市重要里程碑，不僅象徵台日兩地的百年情緣，更重要的是，對於自身土地文化歷史底蘊的挖掘與理解，將讓高雄邁向一座偉大城市，讓我們奠基在歷史的紋理上邁向更光榮的高雄。

    文化局說明，為紀念此次百年跨國緣分與山本悌二郎對高雄的貢獻，除了將銅像安置回社宅事務所玄關，由高雄市歷史博物館策劃出版《山本悌二郎奠基的糖業新時代》專書與特展，特展即日起在社宅事務所展至明年6月底。

    1929年山本悌二郎銅像於橋頭糖廠社宅事務所揭幕。（照片由陳明發提供）

    1929年山本悌二郎銅像於橋頭糖廠社宅事務所揭幕。（照片由陳明發提供）

    高市文化局今天下午在橋頭糖廠舉行「百年跨越、文化賦歸─山本悌二郎銅像揭幕儀式」，將翻製的山本銅像賦歸回1929年坐落原址。（記者蘇福男攝）

    高市文化局今天下午在橋頭糖廠舉行「百年跨越、文化賦歸─山本悌二郎銅像揭幕儀式」，將翻製的山本銅像賦歸回1929年坐落原址。（記者蘇福男攝）

    由高雄市立美術館專業翻製的山本悌二郎銅像，今天重新回到橋糖社宅事務所。（記者蘇福男攝）

    由高雄市立美術館專業翻製的山本悌二郎銅像，今天重新回到橋糖社宅事務所。（記者蘇福男攝）

    山本悌二郎銅像賦歸百年前橋頭糖廠社宅事務所原址。（記者蘇福男攝）

    山本悌二郎銅像賦歸百年前橋頭糖廠社宅事務所原址。（記者蘇福男攝）

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