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    高科大學生海上划獨木舟遇強風 2男6女落海失溫送醫

    消防及海巡人員搭乘氣艇救援划獨木舟落海的學生。（民眾提供）

    消防及海巡人員搭乘氣艇救援划獨木舟落海的學生。（民眾提供）

    2022/12/17 16:19

    首次上稿：16:03
    更新時間：16:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄科技大學海洋休閒管理系今（17日）在茄萣情人碼頭內灣進行獨木舟海上長划訓練，在折返點時，因風雨增強，有28名學生無法順利划回岸上，因此請救消防海巡協助救援，其中有2男6女共8人因落海及緊張造成失溫、擦傷送醫。

    高科大表示，今天在情人碼頭主要進行第4期獨木舟丙級教練班訓練，為大二「獨木舟理論與實務」必修課程，共有64名學生修課，今天到場參加實務體驗的學生有61名，現場皆有專業教師、救生員及教練參與活動。

    上午進行獨木舟海上長划訓練時，出航時風象平穩，61名學生採分批進行長划訓練，第1批獨木舟訓練有28名，第2批在岸上訓練，尚未進行長划實作。第1批訓練的學生進行至長划的折返點時，因臨時的風雨變化，造成部分學生無法順利划回岸上，因此請求消防海巡協助救援。

    校方表示，28名學生中，有21名於折返點旁的岸邊被載回訓練基地，另外7名由救生員開救生艇載回基地，其中有2名在划行時因風浪大落水，另有3名則是在要接駁上岸的時候，因風浪大落水，加上3人覺得身體不適，故共8人因失溫及表皮輕傷，分別送往台南、高雄共5家醫院，同學全數意識清醒，多數為失溫情形，部分擦傷，送醫學生目前都已陸續由老師教官接送回家。

    海巡人員前往協助救援因風雨增強而無法順利返航的學生。（民眾提供）

    海巡人員前往協助救援因風雨增強而無法順利返航的學生。（民眾提供）

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