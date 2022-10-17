高市清潔隊員附掛車後意外摔車 林于凱：應試辦「定點清運」

高市清潔隊員附掛車後意外摔車，市議員林于凱建議試辦「定點清運」。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/17 23:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市林園區清潔隊員日前在後車斗作業時不慎摔落，幸好沒有大傷；時代力量高市議員林于凱認為，清潔隊因沿街收垃圾，所以附掛在車後，但這並非安全作業標準，建議試辦「定點清運」。

林于凱指出，自己曾在2020年第一會期總質詢時，就提到市區人口密集區，應該要試辦「定點清運」，就是將部分日間的垃圾車，在一個點停15到20分鐘，大家就可以從容地丟垃圾，不須騎機車追，然後再用投準賽（有時投不準就挫賽）。

定點清運的另個好處，是清潔隊員不用掛在車後，進而減少受傷風險；經統計，每年全國清潔隊員受傷比例，約3成是行進間的交通事故造成；呼籲高市府能夠先宣導後，擴大辦理定點清運的垃圾收運方式。

此外，每次周一追垃圾車，就會發現資源回收爆量，與車上回收人員手忙腳亂情況，他對此提出過分天、分類的政策，比照台北市，將紙類（平面）、玻璃類（立體類）垃圾分開在不同天清運，這措施能減少回收人員在車上分類的繁瑣，也是較安全的做法。

林于凱表示，不管是定點清運、分天分類，都跟大部分市民目前丟垃圾習慣不一樣，但只要透過宣導，還是有機會改變的！改變之初一定會帶來不便，但是好的改變，可以解決長期的不便！

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