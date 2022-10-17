為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高市清潔隊員附掛車後意外摔車 林于凱：應試辦「定點清運」

    高市清潔隊員附掛車後意外摔車，市議員林于凱建議試辦「定點清運」。（記者王榮祥翻攝）

    高市清潔隊員附掛車後意外摔車，市議員林于凱建議試辦「定點清運」。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/17 23:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市林園區清潔隊員日前在後車斗作業時不慎摔落，幸好沒有大傷；時代力量高市議員林于凱認為，清潔隊因沿街收垃圾，所以附掛在車後，但這並非安全作業標準，建議試辦「定點清運」。

    林于凱指出，自己曾在2020年第一會期總質詢時，就提到市區人口密集區，應該要試辦「定點清運」，就是將部分日間的垃圾車，在一個點停15到20分鐘，大家就可以從容地丟垃圾，不須騎機車追，然後再用投準賽（有時投不準就挫賽）。

    定點清運的另個好處，是清潔隊員不用掛在車後，進而減少受傷風險；經統計，每年全國清潔隊員受傷比例，約3成是行進間的交通事故造成；呼籲高市府能夠先宣導後，擴大辦理定點清運的垃圾收運方式。

    此外，每次周一追垃圾車，就會發現資源回收爆量，與車上回收人員手忙腳亂情況，他對此提出過分天、分類的政策，比照台北市，將紙類（平面）、玻璃類（立體類）垃圾分開在不同天清運，這措施能減少回收人員在車上分類的繁瑣，也是較安全的做法。

    林于凱表示，不管是定點清運、分天分類，都跟大部分市民目前丟垃圾習慣不一樣，但只要透過宣導，還是有機會改變的！改變之初一定會帶來不便，但是好的改變，可以解決長期的不便！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斷氣前緊握方向盤 清潔隊員鞠躬盡瘁救2命
    2022/01/02 05:30

    斷氣前緊握方向盤 清潔隊員鞠躬盡瘁救2命
    隨車清潔隊員夾斷手指…同事急翻垃圾找到 火速送醫接回
    2021/11/05 19:29

    隨車清潔隊員夾斷手指…同事急翻垃圾找到 火速送醫接回

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    清潔隊員站不穩摔落地面 險遭後方資源回收車輾過
    2017/03/24 15:51

    清潔隊員站不穩摔落地面 險遭後方資源回收車輾過

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播