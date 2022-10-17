「雞排妹」前委任律師涉仙人跳詐上千萬 他出庭願與被害人和解

雞排妹前委任律師王啓任（右）涉嫌勾結賣淫集團搞仙人跳被起訴，高雄地院召開準備程序庭，他表示願和被害人和解。（資料照）

2022/10/17 22:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）前委任律師王啓任被控今年1月起勾結賣淫集團主嫌徐智威合謀詐財，鎖定軍人、醫生、工程師等設局仙人跳，涉詐和解金上千萬元，今於高雄地院準備程序庭，法官傳王同案被告張男到庭，約有10名被害人到庭，被告王男承認部分犯行，願意跟被害人調解，他最後步出法庭低調不受訪。

一名張姓男子被列同案被告，他今天出庭，坦承介紹律師王啓任給徐智威認識，否認與徐、王是共犯或共謀，僅承認協助徐將和解資料傳給王律師，並幫律師將現金轉交給徐男，拿取5至8萬元的車馬費，強調不清楚暗藏仙人跳案情。

今午庭訊有被害人出面，他們都表示願和被告和解，還有一名母親到場稱她兒子剛新婚，卻碰到仙人跳詐財，兒子不方便出庭，也接受和解提議，也有被害人當庭痛批當律師的知法犯法，有違職業倫理與道德。

檢方調查，王啓任（30歲）經張姓男子介紹，認識經營應召站的徐智威（32歲），徐與陳姓女子（21歲）合作，由徐的杜姓女友和簡姓女友人，在包養網站上找尋有意包養少女的嫖客，當嫖客上鉤後，陳女就裝成少女，到嫖客指定地點性交易，完成性交易後，徐便以陳女父親的身分出現，藉由王啓任律師身分，向嫖客謊稱陳女未成年，要嫖客付3至100萬元不等和解金。

嫖客們礙於身分不願曝光，由王出面簽下和解書，涉詐和解金高達1137萬元、律師費117萬元，被檢方起訴，直指律師素有「在野法曹」之美名，但王竟違背律師保障人權、實現社會正義使命，涉與徐男、張男合組詐欺集團，具體求刑7年有期徒刑，並認為王違反律師法及違背律師倫理規範情節重大，將移付律師懲戒委員會，王啓任步出法庭低調不願受訪。

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