女吸毒猝死摩鐵 藥頭因拒「賒帳」撇嫌疑獲判無罪

女吸毒猝死摩鐵，被檢警認為涉案的藥頭獲判無罪。（記者黃良傑攝）

2022/10/17 20:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕鄭姓男子和陳姓女子前年相約到高雄一家汽旅開毒趴，陳女卻猝死床上，驗出死因為濫用藥物，檢警循線查獲疑賣毒給陳女的黃姓藥頭，以毒品危害防制條例起訴黃男，黃男喊冤，辯稱陳女錢不夠想「賒帳」被拒，當天並未賣毒給她，高雄地院審結，以證據不足，逆轉判黃男無罪，仍可上訴。

判決書指出，死者陳女和鄭男於前年6月間，相約前往汽旅開房毒趴，狂歡後隔日清晨，鄭男外出買飲料，順便將使用後的毒咖啡包裝、吸管、紙杯，扔棄超商的垃圾桶，返回汽旅進入房間，發現陳女竟已猝死床上，經送醫急救後宣告不治，警方循線在超商查扣4包毒咖啡殘渣、吸管、紙杯。

陳女解剖複驗釐清死因為濫用藥物，體內驗出毒品成分與超商扣得的毒咖啡殘渣相符，檢警檢視陳女手機通話紀錄，循線查到涉嫌賣毒給她的藥頭黃男，依販賣二級、三級毒品等罪起訴，由於毒咖啡混和多種毒物使他人致死，藥男被加重求刑、起訴。

高雄地院審理後逆轉，被告供稱死者欲向他購買5包毒咖啡，因對方身上錢不夠，想要「賒帳」買毒，但他拒絕讓陳女賒帳，當天並沒賣毒給她，黃男被逮時，查獲的毒咖啡外包裝與陳女飲用的包裝並不相同。

鄭男供稱當天他身上只帶2800元，付了房間費1600元，陳女又向他借1000元，當天他載陳女到前鎭區找朋友，陳女上車沒多久，就曾喝下不明粉末；法官估算黃男一包毒咖啡賣400元，陳女購買四包毒品需花1600元，但陳女身上現金不足，黃男跟陳女又無交情，不可能賠錢，或成本價賣出。

法官認定黃男、陳女當時並未完成毒品交易，黃男雖有「預備」販毒行為，但所觸犯法條並未處罰預備行為，因罪證不足且無罪推定原則，判他無罪，全案仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法