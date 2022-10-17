沒碰到！逆向鬼切釀後方騎士犁田 阿北被肇事逃逸送辦

鄭翁昨天在高雄市鳳山市區騎車竟逆向「鬼切」跨越雙黃線，釀後方劉姓騎士「犁田」，雖沒碰撞，仍被警方依肇事逃逸罪嫌送辦。（翻攝自「社會事新聞影音」）

2022/10/17 18:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鄭姓騎士騎機車逆向「鬼切」跨越雙黃線，後方騎車直行的劉姓高中生反應不及當場「犁田」，過程今被人PO上網，雖未碰撞，但鄭翁涉嫌肇事逃逸致人成傷，警方訊後仍依肇事逃逸罪嫌送辦。此外，鄭翁逆向行駛及行駛禁行機車道違規，警方開出2張共1200元罰單；劉姓高中生無照騎車、行駛禁行機車道，被警方開罰2張罰單共6600元。

警方調查，67歲鄭姓騎士昨天下午近4時騎機車要回家，沿著鳳山區鳳林路由北向南行駛，途經鳳東路之際，竟逆向左轉至對向車道往誠智街方向。

剛好後方要回家的17歲劉姓高中生騎機車同向直行，突見鄭翁左轉，當場反應不及，整個人自摔倒地，造成手腳多處擦、挫傷，所幸沒有生命危險。

雙方未發生碰撞，鄭翁也未發現肇事，逕自騎車離去，熱心民眾目擊報警，鳳山警分局成功所據報到場處理，通知鄭翁返回現場，接受警方調查，對2人實施酒測，均無酒駕情形。

警方調查，雙方雖未發生碰撞，鄭翁也不知道肇事，但鄭翁違規行為，造成後方劉男摔車受傷，構成車禍因果關係，涉嫌肇事逃逸致人成傷，警訊後將他依公共危險中肇事逃逸罪嫌送辦。

鳳山警方呼籲民眾，發生車禍務必留在現場，等待警方到場處理，變換車道時應注意鄰近車輛，保持安全距離，以減少事故發生，保障生命財產安全。

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