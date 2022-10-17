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    首頁　>　高雄市

    陸淑美競總成立 柯志恩拜託鄉親支持7連霸

    高市議員第3選區國民黨籍候選人陸淑美（中）今天上午成立競選總部，並舉行祈福大會，市長候選人柯志恩（右3）前往加油打氣。（記者蘇福男攝）

    高市議員第3選區國民黨籍候選人陸淑美（中）今天上午成立競選總部，並舉行祈福大會，市長候選人柯志恩（右3）前往加油打氣。（記者蘇福男攝）

    2022/10/17 12:33

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市議員第3選區國民黨籍候選人陸淑美競選總部今天成立，並舉行祈福大會，市長候選人柯志恩前往加油打氣，她稱讚陸淑美在選區經營有成，拜託現場鄉親支持陸7連霸順利連任。

    高市議員第3選區涵蓋岡山、橋頭、梓官、彌陀、永安、燕巢6區，此次應選5席，民進黨提名黃秋媖（現任）、陳慶鴻和林志誠3人，國民黨也提名現任陸淑美、宋立彬、方信淵3人，另有台灣基進黨候選人劉航遠、時力候選人黃思學，目前形成8搶5局面競爭激烈。

    陸淑美今天上午成立競選總部，並舉行祈福大會，柯志恩前往加油打氣，議員李亞築和多位大岡山地區里長也出面力挺，柯志恩表示，在未動員情況下，今天會場已湧入大批群眾，如有動員恐怕萬人空巷，她稱讚陸淑美在選區經營有成，讓所有基層里長一起來鬥相挺，她拜託現場鄉親支持陸淑美7連霸順利連任，2人會一起為市民拚出好日子。

    針對陳其邁後援會長喊出要衝破百萬票一事，柯志恩回應說，她比較在乎的是高雄市民的薪水什麼時候才能破百萬，對於陳其邁多少票都不是她在乎的事。「市民的薪水破百萬，這是我們大家共同的期望」，柯志恩重申，作為政治首長，應時時刻刻把人民放在第一位，為大家拚好日子，而不是身為現任市長，卻整天把選舉語言掛嘴邊。

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