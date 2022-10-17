為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    16歲越南少女假觀光跳機高雄打工3年 陪姊妹淘夜遊旗津被逮

    16歲越南少女假觀光跳機高雄打工3年，陪姊妹淘夜遊旗津被警逮獲，現已19歲，警詢後交由移民署處置。（圖由民眾提供）

    16歲越南少女假觀光跳機高雄打工3年，陪姊妹淘夜遊旗津被警逮獲，現已19歲，警詢後交由移民署處置。（圖由民眾提供）

    2022/10/17 12:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕阮姓越南籍女子16歲時以觀光名義來台，違法滯留台灣打工長達3年，躲在高雄小港、鳳山及林園一帶工作，她與合法居留的同鄉姊妹淘來到旗津欣賞夜景，直到深夜欲返回小港住處，卻叫不到計程車被巡邏員警發現，她見警逃進樹叢裡，被員警追緝時不慎倒地，還拜託員警不要抓她，訊後移請移民署高雄市專勤隊收容。

    鼓山分局今指出，旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲於昨夜巡經旗津區海岸公園時，見2名妙齡女子半夜站在路旁打電話，員警發現後趨前關心是否需要協助，其中一名女子卻作勢打電話，故意轉身離開，進而逃進樹叢裡，員警喊她時，女子立刻拔腿就跑，往樹叢方向逃逸。

    員警立刻追上，女子跑不過員警的追緝，踉蹌跌倒在地，員警詳查後，發現女子竟是入境逾期3年的越南籍移工，護照早於2019年就已逾期，阮女跌倒在地拜託員警不要抓她，她表示自己為了在台灣工作賺錢，才滯留在高雄地區。

    據了解，阮姓越南籍女子16歲時，以觀光名義來台後，就滯留在高雄地區，輾轉在小港、鳳山及林園一帶工作，當天晚間與同為越南籍合法居留的姊妹淘來到旗津欣賞夜景，直到深夜想要返回小港住處時卻叫不到計程車，才會在路旁想辦法，沒想到員警趨前關切，讓她躲了3年的身分曝光。

    阮姓越南籍女子16歲時以觀光名義來台，違法滯留台灣打工長達3年，躲在高雄小港、鳳山及林園一帶工作，她與合法居留的同鄉姊妹淘到旗津欣賞夜景。（圖由民眾提供）

    阮姓越南籍女子16歲時以觀光名義來台，違法滯留台灣打工長達3年，躲在高雄小港、鳳山及林園一帶工作，她與合法居留的同鄉姊妹淘到旗津欣賞夜景。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傻眼！另類「3貼」 中間夾著竟然是「電動自行車」
    2022/09/16 18:54

    傻眼！另類「3貼」 中間夾著竟然是「電動自行車」
    多名外籍移工肇逃 車行老闆背黑鍋
    2022/09/06 23:22

    多名外籍移工肇逃 車行老闆背黑鍋

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    台南傳凶殺案 1越籍男子遭同事持利器刺死警連夜緝凶
    2022/09/03 13:35

    台南傳凶殺案 1越籍男子遭同事持利器刺死警連夜緝凶
    對台海情勢焦慮 外籍移工：若能選擇 想留在台灣
    2022/09/02 17:06

    對台海情勢焦慮 外籍移工：若能選擇 想留在台灣

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播