16歲越南少女假觀光跳機高雄打工3年 陪姊妹淘夜遊旗津被逮

16歲越南少女假觀光跳機高雄打工3年，陪姊妹淘夜遊旗津被警逮獲，現已19歲，警詢後交由移民署處置。（圖由民眾提供）

2022/10/17 12:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕阮姓越南籍女子16歲時以觀光名義來台，違法滯留台灣打工長達3年，躲在高雄小港、鳳山及林園一帶工作，她與合法居留的同鄉姊妹淘來到旗津欣賞夜景，直到深夜欲返回小港住處，卻叫不到計程車被巡邏員警發現，她見警逃進樹叢裡，被員警追緝時不慎倒地，還拜託員警不要抓她，訊後移請移民署高雄市專勤隊收容。

鼓山分局今指出，旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲於昨夜巡經旗津區海岸公園時，見2名妙齡女子半夜站在路旁打電話，員警發現後趨前關心是否需要協助，其中一名女子卻作勢打電話，故意轉身離開，進而逃進樹叢裡，員警喊她時，女子立刻拔腿就跑，往樹叢方向逃逸。

員警立刻追上，女子跑不過員警的追緝，踉蹌跌倒在地，員警詳查後，發現女子竟是入境逾期3年的越南籍移工，護照早於2019年就已逾期，阮女跌倒在地拜託員警不要抓她，她表示自己為了在台灣工作賺錢，才滯留在高雄地區。

據了解，阮姓越南籍女子16歲時，以觀光名義來台後，就滯留在高雄地區，輾轉在小港、鳳山及林園一帶工作，當天晚間與同為越南籍合法居留的姊妹淘來到旗津欣賞夜景，直到深夜想要返回小港住處時卻叫不到計程車，才會在路旁想辦法，沒想到員警趨前關切，讓她躲了3年的身分曝光。

阮姓越南籍女子16歲時以觀光名義來台，違法滯留台灣打工長達3年，躲在高雄小港、鳳山及林園一帶工作，她與合法居留的同鄉姊妹淘到旗津欣賞夜景。（圖由民眾提供）

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