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    高醫等4校籌組後醫教育聯盟 「醫療奉獻獎」校友分享偏鄉醫療美麗與哀愁

    台大副校長暨台灣醫學評鑑委員會（TMAC）主任委員張上淳受邀介紹台灣醫學教育的現況與展望。（圖高醫大提供）

    台大副校長暨台灣醫學評鑑委員會（TMAC）主任委員張上淳受邀介紹台灣醫學教育的現況與展望。（圖高醫大提供）

    2022/10/17 10:53

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學後醫系成立40周年，與中山大學、清華大學及中興大學等3校後醫系籌組「台灣後醫教育聯盟」，紀念論壇邀請曾獲「醫療奉獻獎」校友郭成興分享偏鄉醫療的美麗與哀愁，他長期在台東行醫，至今已接生超過1萬名寶寶，郭成興認為「在喜歡的地方做被需要的事，是一件幸福的事」。

    高醫大後醫系成立40年來，16日舉辦紀念論壇，邀請第一屆校友回到母校與最年輕的一年級後醫系學生齊聚一堂，傳承經驗，高醫大後醫系也與最近成立招收學士後醫學系公費生的3所學校，包括清華大學、中興大學和中山大學，共同討論籌組「台灣後醫教育聯盟」。

    論壇也邀請台大副校長暨台灣醫學評鑑委員會（TMAC）主任委員張上淳介紹台灣醫學教育的現況與展望；國策顧問賴春生教授細說高醫大學士後醫學系過往的歷史和重大變革。

    高醫大後醫系校友郭成興醫師也暢談在台東行醫的點滴，53歲的郭成興，在新光醫院完成婦產科訓練後，因為父親鼓勵他：「哪裡最需要你，你就去！」他在2009年遠離故鄉台北市遠赴台東服務。

    郭成興至今已接生超過1萬名寶寶，台東有三分之二的新生兒誕生都出自他的雙手，自己急性心肌梗塞放心臟支架住院也放不下病人，繼續扛起接生重擔，2019年榮獲第29屆「醫療奉獻獎」，是高醫後醫系第一人，也是台東基督教醫院第一位本國籍醫師獲此殊榮者。

    高醫大後醫系首位榮獲醫療奉獻獎之校友郭成興（左），在台東已接生超過1萬名寶寶。（圖由高醫大提供）

    高醫大後醫系首位榮獲醫療奉獻獎之校友郭成興（左），在台東已接生超過1萬名寶寶。（圖由高醫大提供）

    高醫大後醫系成立40周年，與中山大學、清華大學及中興大學等3校後醫系籌組「台灣後醫教育聯盟」。（圖高醫大提供）

    高醫大後醫系成立40周年，與中山大學、清華大學及中興大學等3校後醫系籌組「台灣後醫教育聯盟」。（圖高醫大提供）

    高醫大後醫系成立40年來，舉辦紀念論壇，邀校友回到母校與在校生齊聚一堂，傳承經驗。（圖高醫大提供）

    高醫大後醫系成立40年來，舉辦紀念論壇，邀校友回到母校與在校生齊聚一堂，傳承經驗。（圖高醫大提供）

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