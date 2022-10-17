獨家》女師心儀同校男老師送早餐還緊貼涉跟騷 警開告誡書

跟騷法施行4個多月，高雄傳有男老師受害，女師送早餐還出現他家門警開告誡書。（示意圖）

2022/10/17 09:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕跟騷法施行至今，高市警局統計共受理94件跟騷案件，罕見一件女師跟騷男師，未婚女老師心儀同校未婚男師，除大膽在公務群組示好，常有意無意徘徊、逗留男師辦公室窗邊，凝視她的白馬王子，還主動送愛心早點，即使成師生話題，也不以為意，男師卻不勝其擾，只好求助警方啓動跟騷法，警方開出告誡書給這位女師。

據了解，女師小娟（化名）心儀同校男老師，不時藉機示愛，2人均未婚，小娟不時送早餐給男師，同事起初以為只是順便，但發現她還會在公務LINE群組中，疑藉故藉機對「男主角」表達好感，還曾在男師的辦公室外凝視欣賞他，成為校園師生話題，反令男師不知所措。

男師對小娟只是同事情，並無男女愛，女師的殷勤反而令男師不舒服，明示、暗示似未見改善，她還曾被發現出現在該男師家門外，男師於109年間向校方性平會求助，女師坦言欣賞男師才華，否認有騷擾行為和故意，到男師家門外是想解釋誤會，雙方和解。

直至跟騷法施行，男師發現對方似乎故態復萌，蒐集相關證據求助警方，警方詢問後開出告誡書，若未改善或持續盯騷，將代向法院聲請保護令，高市警方表示跟蹤騷擾就是犯罪，若遇跟蹤騷擾行為，儘可能不要落單，將相關過程以錄音、錄影方式記錄下來。

警方指出包括一廂情願、過度追求的行為，並非愛的表現，若有「監視觀察」、「不當追求」、「尾隨接近」、「寄送物品」、「歧視貶抑」、「妨害名譽」、「通訊騷擾」與「冒用個資」8大態樣，只要符合其中1項，並對特定人反覆或持續實施與性或性別有關，違反意願、使其心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，就可能構成跟蹤騷擾的犯罪行為。

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