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    首頁　>　高雄市

    罕見！洽公飆國罵恫嚇 判決書貼公告欄

    吳男洽公飆罵公務員遭求償，被高雄高分院判決張貼判決書在區公所公告欄。（記者鮑建信攝）

    吳男洽公飆罵公務員遭求償，被高雄高分院判決張貼判決書在區公所公告欄。（記者鮑建信攝）

    2022/10/17 07:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市區公所曾姓技士不滿被洽公吳姓市民當眾飆罵三字經，還帶人到他辦公室嗆聲，提告求償120萬元並登報道歉，高雄高分院判決吳賠償6萬多元，還要把刑事判決書張貼區公所公告欄7天，頗為罕見。

    原告曾員指出，前年7月6日上午8點，吳男到高雄市仁武區中正路區公所經建課2樓洽公起爭執，當場辱罵他三字經，並接續以手機告知友人「原告家住鳥松的，林北，今天要給他處逆！」。

    吳男隨後電話撂3名友人到經建課，並在2樓東側民眾洽公處聚集助勢外，甚至出言恫稱「林北要乎你死」等語，又拿起桌上木製公文盒，作勢要丟他，至少有5名行政機關人員與3名里長知悉此情形，因而飽受精神折磨，要求賠償100萬精神撫慰金、20萬醫藥費和登報道歉等。

    吳男對於刑事判罪沒有意見，但認為精神撫慰金應酌減5萬，並指曾看身心科與他無關，也未提出任何單據證明外，曾要求把刑事判決登報及發函予仁武區公所4個單位，無疑形同昭告全國民眾或其他區公所人員週知，不符比例原則。

    高雄高分院認定吳男構成侵權行為，應賠償6萬多元，比原審多出幾百元，但值得一提的是，吳雖然不必登報道歉和發函，卻要在區公所公佈欄張貼刑事判決書7日，相當罕見。

    至於吳男涉嫌妨害公務等罪部分，被地院判刑2月確定，如易科罰金，以1000元折算1日。

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