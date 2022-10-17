確診意外激發「人形立牌」效應 簡煥宗：感謝我的團隊

簡煥宗居隔兩週，團隊帶著人形立牌繼續參加各場造勢，效果不錯。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/17 07:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取連任的民進黨高市議員簡煥宗兩週前意外確診，選舉進入倒數，本尊無法現身，團隊卻沒因此擺爛，帶著「人形立牌」硬是繼續站街頭、追垃圾車、參與大小造勢，打出人形立牌話題，簡煥宗昨深夜發文：「真的感謝團隊」。

簡煥宗表示，解封自主健康管理將倒數計時，確診居隔到自主健康管理，這樣14天錯過了許多重要的造勢場合，尤其是好友邱俊憲及李柏毅競選總部成立大會，自己選區旗津、及鼓鹽後援會的成立、還有自己辦的親子園遊會。

他說，內心還滿焦慮、特別在這倒數關鍵時刻，不過有些話還是要說，最重要的是「感謝我的團隊」。

他指出，尤其是上週看到團隊夥伴帶著人形立牌自動自發站路口、參加活動、跟垃圾車，真的很感謝他們，可能大家都不知道，自已完全沒有交代他們要幹嘛，因為確診來的很意外，尤其那個「人形立牌」。

簡煥宗笑說，謝謝關心他的朋友餵食，還有怕他太無聊、每天會打電話傳訊息的朋友

，更謝謝還跟他視訊要乾杯的朋友（這些人好膽麥走），謝謝家人，最後謝謝「你」。

簡煥宗幕僚證實，當時規劃選前行程都已底定，千算萬算就是沒算到議員會確診！議員確實沒特別交代居隔期間如何運作，但團隊覺得不能沒有行動，於是想起來帶著人形立牌繼續執行選戰策略，結果反應還蠻熱烈的。

幕僚笑說，等本尊出來後、或許選民會不太習慣，怎麼人形立牌又換回本尊了？

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