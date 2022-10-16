高市第8選區藍綠3女力拚1席婦女保障 找美女發言人掃街拜票

高市第八選區藍綠3女力拼一席婦女保障，都找美女發言人掃街拜票，綠候選人湯詠瑜找來民進黨美女發言人謝佩芬助選。（記者黃良傑攝）

2022/10/16 23:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市議員第八選區藍綠3名女選將拚一席婦女保障名額，使出渾身解數，綠議員候選人湯詠瑜請來民進黨發言人謝佩芬輔選，兩人同為台大校友合體掃街拜票，藍議員候選人許采蓁同樣請來國民黨美女發言人李明璇，一起走入基層拜票，另一名國民黨候選人陳若翠由趙少康、郝龍斌陪同，搭戰車掃街拜票，3名女將都不敢掉以輕心。

綠新人湯詠瑜的父親湯金全，曾任高市議員、立委、副市長，藍新秀許采蓁的父親是已故的前高雄市議長許崑源，2女將都有延續父親志願的使命，另一名藍議員陳若翠為現任議員，3女拚搏唯一一席婦女保障名額，都有不能輸的壓力，該選區呈現8搶5的局勢，藍綠男候選人的實力伯仲，選情也較為穩定。

湯詠瑜今天請來哈佛女孩，前吐瓦魯常駐聯合國代表團秘書、民進黨發言人謝佩芬合體，一同前往苓雅區的英明黃昏市場拜票，謝佩芬說，很開心能到高雄為台大學姊湯詠瑜助陣，感受到高雄滿滿的熱情，她推崇湯的法律專業與國際商務經驗，絕對為高雄市議會注入必要的戰力。

許采蓁也請來國民黨最美發言人李明璇一起掃街拜票，李明璇生於高雄市三民區，現任國民黨發言人與黨代表，父親李玉文曾是國民黨高雄市黨部副主委，韓國瑜當選高雄市長後，她曾擔任高雄市政府市政顧問，她希望選民能多給新人從政機會。

另一名藍議員候選人陳若翠，則有趙少康、郝龍斌站台，2人16日聯袂來高雄，為陳若翠加油打氣，並陪同陳若翠一起登上主戰車掃街拜票。郝龍斌表示，力挺做好事的陳若翠議員，並說這4年來若翠為民喉舌監督市政並積極爭取基層建設，是一位認真勤奮的優質民意代表；趙少康接著說，陳若翠議員在捍衛食安反萊豬、推動四大公投的努力表現，大家有目共睹，自己也印象深刻，並預祝若翠高票當選連任。

陳若翠表示，郝龍斌、趙少康代表中道正向的力量，感謝2位前輩的支持鼓勵，她與團隊會更努力爭取選民的支持，爭取連任繼續為民服務。

國民黨議員候選人許采蓁（左二）找來國民黨最美發言人李明璇（左一）助陣掃街拜票。（許采蓁提供）

高市第八選區藍綠3女力拼一席婦女保障，爭搶激烈，第八選區現任女議員陳若翠拼連任，找來趙少康（右）和郝龍斌（左）合體掃街拜票。（陳若翠提供）

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