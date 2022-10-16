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    首頁　>　高雄市

    馬拉松行程拚連任 陳其邁：努力的人把故事寫在這片土地

    陳其邁今晚參加左營後援會成立，揮舞戰旗。（記者葛祐豪翻攝）

    陳其邁今晚參加左營後援會成立，揮舞戰旗。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/16 23:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁，周休二日展開鐵人般的馬拉松行程，他強調「努力的人把故事寫在這片土地！」拜託民眾再給他4年時間，讓他為家鄉來打拚。

    陳其邁昨天一口氣跑了12個行程後，今（16）日持續高雄跑透透，早上參加高醫校慶，感謝醫護辛勞；接著到路竹替議員候選人黃明太站台；午後到鳳山衛武營，現身「高雄城市野營」活動；再到前鎮，替平地原住民候選人巫振興競總成立站台；隨後前往岡山，出席反毒宣導活動。

    今晚，陳其邁又連跑左營、鼓鹽兩場地區後援會，場面均相當盛大，讓人見識到緊緊緊的陳其邁。

    陳其邁在左營後援會上提到，「努力的人把故事寫在這片土地」，他誠懇向台下民眾分享，他上任2年來為高雄、為各選區所做的各種努力，也拜託民眾再給他4年時間，讓他為家鄉來打拚。

    台上除了民進黨籍現任議員李雅慧、黃文志、李柏毅，無黨籍議員陳善慧也到場力挺；此外，還有民進黨新人黃偵琳、台灣基進陳子瑜，展現綠營團結氣勢，盼在年底打出漂亮一仗。

    陳其邁表示，他上任後，積極和海軍溝通取得共識，讓最難推動的新台17線南段取得重大進展；1年內就完成鐵路軌道的荒地綠化，加上新莊一路打通新舊左營，還有勝利路的拓寬，縫合過去被鐵路割裂開來的新、舊左營；同時打造左營著名景點蓮池潭，成為水域運動中心；更規劃大左營車站計畫，目前已針對高鐵站周遭開始做都市計畫檢討，期待將左營打造為企業總部中心。

    在鼓山鹽埕選區，民進黨推出現任兩位議員李喬如、簡煥宗尋求連任。陳其邁則強調，他上任後，重啟輕軌建設，多次和沿線居民溝通取得共識，目前已經完成鼓山區內的C18-C24站的通車，日前轟動全台的「龍貓隧道」就在這裡；此外，內惟藝術中心做為大美術館計畫最後一哩路，也預計在月底試營運。

    陳其邁左營後援會人潮爆棚。（記者葛祐豪翻攝）

    陳其邁左營後援會人潮爆棚。（記者葛祐豪翻攝）

    爭取連任的高雄市長陳其邁，強調「努力的人把故事寫在這片土地!」（記者葛祐豪翻攝）

    爭取連任的高雄市長陳其邁，強調「努力的人把故事寫在這片土地!」（記者葛祐豪翻攝）

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