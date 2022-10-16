柯志恩挺18歲公民權 不認為青少年跟國民黨較遠

柯志恩（左）強調自己長期在大學教書，一直認為18歲學生很有判斷力，更不認為18歲孩子跟國民黨比較遙遠！（記者葛祐豪攝）

2022/10/16 21:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚走上街頭，合體「青年挺18戰隊」，力挺18歲公民權，她強調自己長期在大學教書，一直認為18歲學生很有判斷力，更不認為18歲孩子跟國民黨比較遙遠！

國民黨上個月成立「青年挺18戰隊」，結合各地藍營縣市首長及公職候選人，共同支持18歲公民權，今晚來到高雄，在巨蛋商圈街頭展開街講。

柯志恩也來到現場，她受訪時指出，她擔任立法院第九屆立委時，那時盧秀燕也是立委，就已經提出18歲公民權了，那時大家認為不太可行，因為門檻要900多萬票。因此即使所有人有共識，還要讓街頭民眾都知道。

她說，自己長期在大學教書，一直認為18歲學生是很有判斷力的，給他們權利，他們就會更加關注公共事務，很多人認為18歲孩子跟國民黨比較遙遠，她不這樣認為，年輕人給他們更多觀念、訊息更多的話，他們會根據自己的判斷，選人不選黨，「只要是中道理性、能說服他們，年輕人真的不會傾向某一政黨」。

柯志恩強調，她對18歲青年人深具信心，因為她長期20多年來跟他們在一起，從過去到現在，都是支持18歲公民權。

但媒體在現場發現，今晚的路口宣講，年輕人走過去都蠻冷漠的。柯說，年輕人根本不太清楚，有時到學校去問「支不支持18歲公民權？」他們還不知道選舉要投。站出來是要大家知道，你們有這項權利，鼓勵大家好好出來投票，「他們的冷漠只是不知道發生什麼事情！」

包括國民黨市議員候選人白喬茵、李眉蓁、張惟晴、林榮昊等人，今晚也出面力挺18歲公民權，最後眾人並高呼「青年挺18，一起投票吧！」

柯志恩（中）站上街頭，力挺18歲公民權。（記者葛祐豪攝）

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