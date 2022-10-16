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    首頁　>　高雄市

    鳳山拋狗案 動保處帶走毛孩獲好心人收養

    動保處將小狗帶回安置，好心民眾不忍小狗處境，主動致電動保處願意認養，近期辦理認養手續，小狗將有一個溫暖的家。（市府提供）

    動保處將小狗帶回安置，好心民眾不忍小狗處境，主動致電動保處願意認養，近期辦理認養手續，小狗將有一個溫暖的家。（市府提供）

    2022/10/16 22:19

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山一名飼主被民眾拍下抓狗後拋空中翻一圈後落地，臉書PO文指控飼主虐狗，動保處以飼主稱跟小狗玩，且小狗未受傷只能勸導，引發網友議論紛紛，議員林于凱表明無法認同，要求市府提出解決之道，動保處協調飼主放棄飼養，將小狗帶回安置，好心民眾願意認養，近期辦理認養手續，小狗將有一個溫暖的家。

    高雄鳳山一戶民宅將小狗養在陽台，被民眾拍下拋狗畫面，臉書PO文指控飼主虐狗，飼主抓起小狗前腳往後拋，小狗空中翻一圈後掉落地面。網友指控飼主將小狗養在陽台，只要小狗發出叫聲，就是一頓暴打，甚至像摔東西一樣摔狗，警方與里長據報到場，飼主已停止動作，只能勸導飼主後離去。

    網友這次拍到拋狗畫面，動保處據報派員前往稽查，卻因飼主否認虐狗，堅稱是跟小狗玩，且小狗無明顯外傷，動保處認定沒有造成傷害，勸導飼主後離去，將持續追蹤並加強蒐證，引發網友議論紛紛。

    議員林于凱對於動保處處理方式表示無法認同，飼主摔狗畫面曝光，動保處介入處理，卻因飼主稱是在跟狗玩，且小狗無外傷、沒出血，然後謝謝網友關心，下次再拍到會處理。

    林于凱反問動保處，到底要傷害動物到什麼程度才會被認定是違反動保法第5條騷擾、虐待或傷害動物？他說，動保處依法只要認定有傷害之虞，就可以直接沒入（收）動物，法規賦予執法權限，動保處卻以「下次不行」離去。林于凱指出，小狗無法選擇主人，也無法選擇離開，只能對主人搖尾巴，可能三不五時又要被打，他無法認同生命被這樣對待，要求市府提出解決之道。

    經過動保處詢問飼主，飼主表明環境不適合養狗，也缺乏管教犬隻經驗，決定放棄飼養小狗，今完成轉讓犬隻手續，好心民眾不忍心小狗處境，主動聯繫動保處願意認養照顧小狗，動保處將請里長及網友協助提供事證，後續將依相關事證進行處分。

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