環保企業社非法抽家戶水肥 滿車偷倒污水人孔

環保局會同鳳山警方查獲環保企業社非法抽家戶水肥，滿車偷倒污水人孔。（市府提供）

2022/10/16 18:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一間環保企業社沒有清除許可，竟違法出動水肥車，沿路收受家戶水肥，滿車後偷倒污水下水道，環保局以車追人埋伏跟監，趁業者從人孔偷倒水肥進入污水下水道，會同鳳山警方當場查獲移送法辦，連日來查出至少非法收受5戶費用，環保局持續展開清查，最重可處5年有期徒刑，得併科1500萬罰金。

環保局近來接獲民眾通報，指稱一輛水肥車於楠梓、橋頭交界巷弄偷倒水肥進入污水下水道，民眾拍下影像以及車號，向環保局檢舉。

環保局成立專案小組，以車追人埋伏跟監，趁水肥車出沒鳳山區，沿途收受家戶水肥，直到水肥裝滿車，於自立街與中山西路口，會同鳳山警方當場查獲業者以軟管從人孔非法傾倒水肥進入污水下水道。

環保局與警方查出業者是鳳山區一間環保企業社，沒有合格的清除許可，非法收受一般廢棄物，一般行情約1500元至2000元，直到水肥車裝滿後，未經合法處理，隨意非法傾倒，從人孔進入污水下水道，等於賺錢又偷排。

環保局與警方依廢棄物清理法第9條規定查扣水肥車，後續依同法第41條及46條規定移送法辦，可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，民眾應找合格業者處理水肥，若發現可疑或無照水肥車，請通報環保局，全案將擴大追查廢棄物來源與加重裁處，並由產源負起連帶賠償責任，以嚇阻廢棄物非法棄置行為。

環保局會同鳳山警方查獲環保企業社非法抽家戶水肥，滿車偷倒污水人孔。（市府提供）

環保局會同鳳山警方查獲環保企業社非法抽家戶水肥，滿車偷倒污水人孔。（市府提供）

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