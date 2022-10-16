為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    陳其邁凹豆裝亮相 「高雄城市野營」2天狂吸8萬人朝聖

    高雄市長陳其邁（右）化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁（右）化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/16 17:42

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕首度舉辦的「高雄城市野營」，2天活動吸引8萬人朝聖！市長陳其邁今天下午也一身超潮凹豆（outdoor）裝備，現身會場，親自體驗戶外刀生火等技巧，與民眾一起體驗最具風格的戶外野營生活。

    高雄市觀光局統計，在衛武營草坪舉辦的「高雄城市野營」，週六吸引3萬多人參觀，今天因音樂舞台卡司更堅強，人潮更多，估計2天吸引8萬人朝聖，現場15輛露營車展示、風格露營包廂及玩樂工作坊，都是熱門體驗項目。

    今天下午高雄天氣陰涼，市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，從裝備市集一一巡禮，對每個戶外裝備、露營風格小物都非常有興趣，也參觀移民台灣的香港藝術家謝至德，改裝賓士310廂型車而成的露營車，並聆聽職人講解戶外技能，還親自體驗戶外刀生火、野炊烤糰子、爆米花及煙燻窯烤魚等戶外技巧。

    陳其邁表示，高雄有許多設施完善的城市綠地，近期也打造不少有特色的親子共遊設施，非常適合民眾假日休閒娛樂，享受戶外生活，這次觀光局與時尚雜誌GQ，聯手打造的高雄城市野營，讓民眾在市區就能體驗戶外野營的美好。

    草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，今天卡司更堅強，包括打倒三明治、淺提、蕭秉治、告五人、麋先生及原子少年火星Mars、艾怡良輪番登場，擠爆現場，預估愈晚人潮愈多，大家席地而坐或自備野餐墊、充氣沙發，吹著微風、跟著音樂搖擺，享受最chill的音樂饗宴。

    觀光局長周玲妏表示，「高雄城市野營」打造全台最大的城市野營營地，邀請各界露營職人，現場教學戶外烹飪所需的器材與技術，包括如何野外生火，到戶外自製餐點，露營時如何準備一杯香醇的手沖咖啡等，成功燃起民眾的「凹豆（outdoor）魂」。

    觀光局指出，錯過「高雄城市野營」別難過，10月22、23日於大東濕地公園登場的鳳山懷舊復古野餐日，只要穿著復古裝，就能獲得古早味零食包，歡迎一起來趟古味風格野餐！

    高雄市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄城市野營」，2天活動吸引8萬人朝聖!（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄城市野營」，2天活動吸引8萬人朝聖!（記者葛祐豪翻攝）

    草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，擠爆現場。（記者葛祐豪翻攝）

    草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，擠爆現場。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「高雄城市野營」爆棚湧入3萬人 陳其邁明化身「凹豆咖」
    2022/10/15 22:37

    「高雄城市野營」爆棚湧入3萬人 陳其邁明化身「凹豆咖」
    全台規模最大「城市野營」 週末高雄衛武營登場
    2022/10/14 08:43

    全台規模最大「城市野營」 週末高雄衛武營登場

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    高雄城市野營10/15、16登場 陳其邁：聽現場的機會來囉！
    2022/10/13 00:22

    高雄城市野營10/15、16登場 陳其邁：聽現場的機會來囉！
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播