陳其邁凹豆裝亮相 「高雄城市野營」2天狂吸8萬人朝聖

高雄市長陳其邁（右）化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/16 17:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕首度舉辦的「高雄城市野營」，2天活動吸引8萬人朝聖！市長陳其邁今天下午也一身超潮凹豆（outdoor）裝備，現身會場，親自體驗戶外刀生火等技巧，與民眾一起體驗最具風格的戶外野營生活。

高雄市觀光局統計，在衛武營草坪舉辦的「高雄城市野營」，週六吸引3萬多人參觀，今天因音樂舞台卡司更堅強，人潮更多，估計2天吸引8萬人朝聖，現場15輛露營車展示、風格露營包廂及玩樂工作坊，都是熱門體驗項目。

今天下午高雄天氣陰涼，市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，從裝備市集一一巡禮，對每個戶外裝備、露營風格小物都非常有興趣，也參觀移民台灣的香港藝術家謝至德，改裝賓士310廂型車而成的露營車，並聆聽職人講解戶外技能，還親自體驗戶外刀生火、野炊烤糰子、爆米花及煙燻窯烤魚等戶外技巧。

陳其邁表示，高雄有許多設施完善的城市綠地，近期也打造不少有特色的親子共遊設施，非常適合民眾假日休閒娛樂，享受戶外生活，這次觀光局與時尚雜誌GQ，聯手打造的高雄城市野營，讓民眾在市區就能體驗戶外野營的美好。

草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，今天卡司更堅強，包括打倒三明治、淺提、蕭秉治、告五人、麋先生及原子少年火星Mars、艾怡良輪番登場，擠爆現場，預估愈晚人潮愈多，大家席地而坐或自備野餐墊、充氣沙發，吹著微風、跟著音樂搖擺，享受最chill的音樂饗宴。

觀光局長周玲妏表示，「高雄城市野營」打造全台最大的城市野營營地，邀請各界露營職人，現場教學戶外烹飪所需的器材與技術，包括如何野外生火，到戶外自製餐點，露營時如何準備一杯香醇的手沖咖啡等，成功燃起民眾的「凹豆（outdoor）魂」。

觀光局指出，錯過「高雄城市野營」別難過，10月22、23日於大東濕地公園登場的鳳山懷舊復古野餐日，只要穿著復古裝，就能獲得古早味零食包，歡迎一起來趟古味風格野餐！

高雄市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市長陳其邁化身「凹豆（outdoor）咖」，一身超潮凹豆裝備，現身「高雄城市野營」現場。（記者葛祐豪翻攝）

「高雄城市野營」，2天活動吸引8萬人朝聖!（記者葛祐豪翻攝）

草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，擠爆現場。（記者葛祐豪翻攝）

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