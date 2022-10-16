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    高市+4709 週三起4天開設8場次接種站 尚有7500名額

    高市今新增4709例武漢肺炎本土個案。（市府提供）

    高市今新增4709例武漢肺炎本土個案。（市府提供）

    2022/10/16 16:41

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市今新增4709例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，衛生局從19日至22日在慈濟岡山園區、高雄展覽館、高雄國際會議中心共開設8場次疫苗接種站，提供莫德納次世代疫苗接種，目前尚有7500名額，歡迎市民朋友踴躍預約接種。

    衛生局表示，今公布新增4709例COVID-19本土確診個案、4例境外移入個案，盛行率28.01%；目前負壓隔離及專責病房總計716床，空床率34.4%。國內社區疫情仍處於高原期，邊境管制已鬆綁，市民仍應落實「戴口罩、打疫苗、服用抗病毒藥」。

    衛生局說，經中央疾管署統計，COVID-19感染中重症長者中，多數未完整接種疫苗，各年齡層民眾應依指揮中心建議的疫苗劑次，盡速將疫苗打好打滿，以產生最佳保護力。

    衛生局於10月19日、21日、22日在慈濟岡山園區、高雄展覽館、高雄國際會議中心開設共8場次疫苗接種站，提供莫德納次世代疫苗接種服務，18歲以上只要與前一劑接種間隔滿三個月（84天）以上即可接種，現正開放線上預約中，尚有7500名額，請符合接種資格者踴躍預約接種。

    此外，秋冬也是流感流行期，公費流感疫苗已經開打，第一階段對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，籲請符合第一階段公費條件者儘速完成接種，請洽高市645間流感合約院所預約（https://reurl.cc/0X0mLK），前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）。

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    高雄市從19日至22日在慈濟岡山園區、高雄展覽館、高雄國際會議中心共開設8場次疫苗接種站。（市府提供）

    高雄市從19日至22日在慈濟岡山園區、高雄展覽館、高雄國際會議中心共開設8場次疫苗接種站。（市府提供）

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