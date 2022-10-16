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    亂餵過敏狗吃蛋黃被咬好友翻臉告飼主 飼主勝訴無罪定讞

    女子亂餵過敏狗吃蛋黃被咬，好友翻臉告飼主，二審法官判飼主勝訴無罪定讞，圖與新聞事件無關。（資料照）

    女子亂餵過敏狗吃蛋黃被咬，好友翻臉告飼主，二審法官判飼主勝訴無罪定讞，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2022/10/16 14:06

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蘇姓女子帶女兒到好友蔡女家借宿，見蔡女飼養的寵物西施犬可愛，餵食牠蛋黃反遭狗咬傷，兩人友誼因狗咬而變調，蘇女怒告蔡女過失傷害，一審法官認定蘇女不清楚狗習性，亂餵養遭咬不得歸責飼主，故判蔡女無罪，檢方不服上訴，高雄高分院也支持一審判決，認為蘇女亂餵養她人愛犬被咬，飼主蔡女無罪確定。

    判決書指出，被告蔡女和蘇女是多年好友，蘇女也常到蔡女家聊天，前年11月間，蘇女帶著女兒借住蔡女家中，隔天早上蘇女吃完早餐後，將水煮蛋的蛋黃放入狗碗，欲餵養蔡女的愛犬時，反遭她咬傷，蔡女聽到蘇女驚叫聲，急忙衝出制止愛犬，並為蘇女包紮傷口。

    蘇女因感傷勢不輕，蔡女陪她就醫，也支付相關醫藥費，但因寵物西施犬這一咬，把2人的友誼給咬斷，最後提告並對簿公堂；蘇女指控蔡女沒跟她說西施犬會咬人，也未將狗關好或戴上口罩，害她因餵狗被咬傷。

    蔡女表示，這隻西施犬有過敏體質，只能吃狗飼料，如果亂吃人類食物，會嚴重到要住院，她沒有也不可能請蘇女餵牠吃蛋黃；高雄地院法官認為，西施犬並不屬於農委會規範的危險性犬隻種類，過去也無攻擊他人紀錄，認定並無繫繩或戴口罩必要，判飼主無罪。

    檢方主動上訴，認為蘇女不是飼主，若被告沒要蘇女幫忙餵狗，怎會知道「狗碗」放在何處，不過，二審法官綜合在場者證詞，認為案發地點在蔡女住處，並非公開場所，不可能要求蔡女為愛犬戴口罩，蘇女未詢問怎麼餵狗，私自以蛋黃餵食西施，才導致自己被狗咬，故判蔡女無罪確定。

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