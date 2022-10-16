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    婦外出失蹤丈夫尋妻自撞身亡 警出動空拍機尋獲疑似婦人浮屍

    警方出動空拍機，尋獲陳婦已成浮屍。（讀者提供）

    警方出動空拍機，尋獲陳婦已成浮屍。（讀者提供）

    2022/10/16 11:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，楠梓區1名陳姓婦人10月2日徒步外出後失蹤，她的丈夫曾姓男子騎車外出尋人，事發第3天被人發現自撞身亡，陳婦仍下落不明，警方與民間搜救隊合作，出動空拍機飛行典寶溪畔，昨空中尋人發現浮屍，與陳婦特徵相符，檢警今將相驗，比對DNA確認，並釐清死因。

    高雄楠梓區1名陳姓婦人（67歲）10月2日徒步離家外出後失蹤，她的丈夫曾姓男子事發後騎車外出尋人，不料事發第3天被人發現於燕巢區產業道路不幸自撞身亡。

    沒想到陳婦仍下落不明，家屬傷心難過之餘，擔心陳婦發生不幸意外，家屬焦急臉書PO文尋人，希望透過社會大眾的力量，幫忙協尋陳婦返家。

    楠梓警方據報展開調查，比照重大刑案辦理，除了調閱路口監視器畫面，加強巡視周邊道路及查訪，由於陳家距離寶溪不遠，警方進一步與民間搜救隊合作，出動空拍機飛行典寶溪畔，從空中加強搜尋。

    警方昨天下午於典寶溪畔發現1具浮屍，與失蹤婦人身份特徵相符，身高約150公分、穿著紅衣及紅褲、淺棕色捲髮，身體無明顯外傷，現場也未發現遺書，初步排除他殺嫌疑。

    警方通知家屬前往認屍，但因屍體腐爛、臉部浮腫，家屬尚無法確認，已報請檢察官今天相驗，將進一步比對DNA確認，以釐清真正死因。

    警方呼籲民眾應正視高齡者因失智症或精神疾病走失的風險，平日應多留意與關懷，可向各區公所申請「預防走失愛心手鍊」，並向警方申請「預防走失指紋捺印建檔」，萬一家人走失以利協尋。

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