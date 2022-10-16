趙少康輔選柯志恩 批抗中保台變民進黨做壞事護身符

中廣董事長趙少康批「抗中保台愛台灣，變成民進黨做壞事的護身符，這是台灣的悲哀!」，右為柯志恩。（記者葛祐豪攝）

2022/10/16 11:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中廣董事長趙少康今天南下高雄，輔選國民黨高雄市長候選人柯志恩，他重批「抗中保台愛台灣，變成民進黨做壞事的護身符，這是台灣的悲哀!」但又擔心20大，習近平會講出什麼話，讓民進黨又撿到槍。

趙少康今天南下高雄，上午陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩，前往一德早市與勞工花市掃街拜票，受到不少支持者握手合影；今天下午，趙少康要到香蕉碼頭，舉行第一場高雄聽友見面會。

媒體詢問趙少康「 民進黨前立委林國慶批評綠營背離民意，您怎麼看？」趙少康說，昨天他也去王育敏的晚會，人很多，讓他很驚訝，表示大家還是支持正義。「林國慶的講法已經是共識了，李遠哲不也講了嗎，他有段時間是台灣的國師，李遠哲都講了民進黨越來越腐化，台灣越來越向下沉淪!」

趙少康批說，從李遠哲到林國慶，一般人也有這樣的感想。照理講，一個政黨輪替應該做得更好，但是你（民進黨）竟然做得更差，「各種分贓、派系利益，根本沒有把國家放在眼裡!」所以李遠哲也講，他們想的都是下次選舉的勝利，都是自己的利益，不能把國家利益當利益，然後把個人跟黨派利益放前面，這樣台灣當然會向下沉淪。

對於民進黨變成這樣，趙少康認為「就是民進黨的選民慣壞的」，他們覺得我做什麼都可以，我只要打出抗中保台愛台灣，我什麼都可以，「抗中保台愛台灣，變成民進黨做什麼壞事的護身符，這是台灣的悲哀!」

柯志恩則認為，民進黨以前標示清廉、親民、愛鄉土，「這些當年站在一起的前輩，都看不下去，紛紛站出來!」民進黨已經完全違背他們創黨精神，甚至腐化的程度比過去還嚴重，這已經是全民的共識了。

柯志恩強調「民進黨應該徹底檢討，我們應該透過這次選舉，讓他們徹底知道，他們離民意已經越來越遠!」

媒體又問趙少康「您覺得抗中保台在這次選舉，還有效嗎？」趙說，他覺得邊際效應會遞減，大家發覺你只要打出抗中保台，就什麼都可以做，然後把台灣搞得一塌糊塗，大家慢慢會覺醒。

趙少康表示，但他比較擔心20大，習近平會講出什麼話，讓民進黨又撿到槍，這點不是大家能夠控制的。

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