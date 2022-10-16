陳其邁喊超越台北 柯志恩酸︰人口先趕過台中

陳其邁喊超越台北，柯志恩（中）酸「先讓我們超越台中的人口吧」。 （記者葛祐豪攝）

2022/10/16 11:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁，昨天在造勢場合稱「再給我4年時間，高雄即將超越台北市」對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天酸說，「先讓我們超越台中的人口吧。」

陳其邁昨天在百工業後援會上說，住在高雄是件幸福的事，高雄競爭力原本墊底，今年提升到六都第2名，「再給我4年時間，高雄即將超越台北市」。

對此，柯志恩今早受訪時酸說「先讓我們超越台中的人數吧！話不要講那麼多，這2年年輕人離開4萬多人，先把人口贏過台中，先不要講雙北，這是比較務實做法。」

另對於陳其邁百工百業後援會長蘇有諒，昨天喊出「支持陳其邁連任，衝破百萬票 」柯志恩則認為，後援會會長一定會這樣喊，就像她的後援會長也會說她要趕過陳其邁，所以大家都非常尊重，各自喊自己的口號。

柯志恩也質疑說，但她不曉得，陳其邁一方面把選戰打得這麼冷，一方面又要衝出百萬票，「邏輯應該不太通」。

對於陳其邁昨天在鳳山的造勢氣勢不錯，柯志恩強調，陳其邁現在有執政優勢，會動員非常多人營造氣勢，對她來說，高雄市民感受最重要，高雄人民薪水有沒有比較高？生活有沒有比較好？所以未來媒體問她民調或陳其邁的造勢等，她的回答就是兩個字「尊重」，她就按照自己步伐走。

媒體又問「昨天共跑了幾場行程？有沒有跑超過陳其邁的12場？」柯志恩答說「差不多」，大家可以感受到這是我們打選戰為難的地方，因為有很多的單位，都不希望事先透過公開行程，一公開的話，對方可能就會立即做出一些不一樣回應。我們也不會要求可能是很支持我們的主辦單位，要出來表態，這是做人的態度跟溫度。

柯志恩表示，昨天她的行程差不多12場左右，也有很多私人的行程，不能以公開的數字，告訴行程到底多或少，這樣的比較毫無意義，且刻意做出這樣的比對，這就是他們已經開始進入選戰的模式。「11月26日結束之後，你就會知道，到底誰講的比較正確!」

柯志恩（右二）今天由中廣董事長趙少康（中）陪同，到一德早市與勞工花市掃街拜票，與支持者合影。（記者葛祐豪攝）

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