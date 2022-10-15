「高雄城市野營」爆棚湧入3萬人 陳其邁明化身「凹豆咖」

風格露營包廂，在夕陽下充滿浪漫氣息。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/15 22:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕首度舉辦的「2022高雄城市野營」，今天在衛武營戶外草地登場，首日爆棚湧入超過3萬人；高雄市長陳其邁明天則將化身「凹豆（outdoor）咖」，與民眾一起體驗戶外野營生活。

高雄市觀光局聯手時尚雜誌GQ，首度在高雄舉辦「2022高雄城市野營」，今天於衛武營戶外草地登場，堅強的卡司陣容，吸引粉絲為了搶得搖滾區好位子，昨晚就來排隊；15輛露營車展示、風格露營包廂及玩樂工作坊，也是熱門體驗項目，觀光局今晚估計，首日約湧入超過3萬人。

高雄市觀光局長周玲妏表示，「高雄城市野營」打造全台最大的城市野營營地，邀請各界露營職人，現場教學所有戶外烹飪所需的器材與技術，包括如何野外生火，到戶外自製餐點，露營時如何準備一杯香醇的手沖咖啡等，燃起民眾的「凹豆（outdoor）魂」。

草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，今天由民謠雙主唱樂團「Crispy脆樂團」展開，文青界的音樂領袖Tizzy Bac、受年輕人喜愛的魏嘉瑩、小球（莊鵑瑛）、鼓鼓 （呂思緯）陸續登場，民眾吹著微風，跟著音樂搖擺，享受最chill的音樂饗宴。

觀光局預告，明天卡司更精彩，有打倒三明治、淺提、蕭秉治、告五人、麋先生及原子少年火星Ｍars，預計將再度引爆活動人潮！

高雄市長陳其邁明天下午也將化身「凹豆（outdoor）咖」，與民眾一起體驗戶外野營生活。詳情可上高雄城市野營官方網站查詢，網址https://www.gq.com.tw/ucf/kaohsiung/。

露營達人進行野炊示範，吸引民眾圍觀。（記者葛祐豪翻攝）

「2022高雄城市野營」的音樂馬拉松演出，人潮爆棚!（記者葛祐豪翻攝）

「2022高雄城市野營」首日湧入超過3萬人。（記者葛祐豪翻攝）

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