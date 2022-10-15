為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    「高雄城市野營」爆棚湧入3萬人 陳其邁明化身「凹豆咖」

    風格露營包廂，在夕陽下充滿浪漫氣息。（記者葛祐豪翻攝）

    風格露營包廂，在夕陽下充滿浪漫氣息。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/15 22:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕首度舉辦的「2022高雄城市野營」，今天在衛武營戶外草地登場，首日爆棚湧入超過3萬人；高雄市長陳其邁明天則將化身「凹豆（outdoor）咖」，與民眾一起體驗戶外野營生活。

    高雄市觀光局聯手時尚雜誌GQ，首度在高雄舉辦「2022高雄城市野營」，今天於衛武營戶外草地登場，堅強的卡司陣容，吸引粉絲為了搶得搖滾區好位子，昨晚就來排隊；15輛露營車展示、風格露營包廂及玩樂工作坊，也是熱門體驗項目，觀光局今晚估計，首日約湧入超過3萬人。

    高雄市觀光局長周玲妏表示，「高雄城市野營」打造全台最大的城市野營營地，邀請各界露營職人，現場教學所有戶外烹飪所需的器材與技術，包括如何野外生火，到戶外自製餐點，露營時如何準備一杯香醇的手沖咖啡等，燃起民眾的「凹豆（outdoor）魂」。

    草地上的音樂馬拉松8小時連續表演，今天由民謠雙主唱樂團「Crispy脆樂團」展開，文青界的音樂領袖Tizzy Bac、受年輕人喜愛的魏嘉瑩、小球（莊鵑瑛）、鼓鼓 （呂思緯）陸續登場，民眾吹著微風，跟著音樂搖擺，享受最chill的音樂饗宴。

    觀光局預告，明天卡司更精彩，有打倒三明治、淺提、蕭秉治、告五人、麋先生及原子少年火星Ｍars，預計將再度引爆活動人潮！

    高雄市長陳其邁明天下午也將化身「凹豆（outdoor）咖」，與民眾一起體驗戶外野營生活。詳情可上高雄城市野營官方網站查詢，網址https://www.gq.com.tw/ucf/kaohsiung/

    露營達人進行野炊示範，吸引民眾圍觀。（記者葛祐豪翻攝）

    露營達人進行野炊示範，吸引民眾圍觀。（記者葛祐豪翻攝）

    「2022高雄城市野營」的音樂馬拉松演出，人潮爆棚!（記者葛祐豪翻攝）

    「2022高雄城市野營」的音樂馬拉松演出，人潮爆棚!（記者葛祐豪翻攝）

    「2022高雄城市野營」首日湧入超過3萬人。（記者葛祐豪翻攝）

    「2022高雄城市野營」首日湧入超過3萬人。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    百工百業力挺！陳其邁：讓我再拚4年 高雄起飛
    2022/10/15 19:05

    百工百業力挺！陳其邁：讓我再拚4年 高雄起飛
    陳其邁好忙！旗山到湖內 日奔數百公里、12場造勢
    2022/10/15 13:28

    陳其邁好忙！旗山到湖內 日奔數百公里、12場造勢

    台日團隊聯手打造「台版」東京中城
    陳其邁參加嘉義同鄉會活動 前民眾黨「漂亮寶貝」蔡宜芳現身支持
    2022/10/15 10:58

    陳其邁參加嘉義同鄉會活動 前民眾黨「漂亮寶貝」蔡宜芳現身支持
    療癒！高雄市府員工帶寵物上班 陳其邁提友善動物城市十大目標
    2022/10/14 16:55

    療癒！高雄市府員工帶寵物上班 陳其邁提友善動物城市十大目標

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播