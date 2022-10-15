要陳其邁、蘇貞昌說清楚 柯志恩：高鐵南延為何不經過高雄市區

國民黨高雄市議員候選人鄭安秝今天成立競選總部，高雄市市長候選柯志恩站台一起高喊柯志恩、鄭安秝「凍蒜」。（記者陳文嬋攝）

2022/10/15 19:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩今天為黨籍議員候選人鄭安秝站台，再度批評中央欠高雄一個高鐵站，2019年中央規劃高鐵延伸方案，為何院長蘇貞昌與時任副院長陳其邁選擇不要經過高雄市區？她認為2人不應該閃躲迴避、卸責前朝，應該向市民說清楚、講明白。

鄭安秝今天成立競選總部，柯志恩站台一起高喊柯志恩、鄭安秝「凍蒜」。對於她喊出中央欠高雄一個高鐵站，陳其邁反駁說，國民黨執政時候就已經定案了，柯志恩說，民意希望左營之外另有高鐵站，2019年中央規劃高鐵延伸4項方案，其中有2項方案會經過高雄市區，院長蘇貞昌與時任行政院副院長陳其邁卻選擇不經過市區且「倒退嚕」的另外1項方案。

柯志恩指出，希望民進黨不要拿過去馬政府時期情況與現在狀況作比較，馬政府時代高鐵財務狀況不佳，是因為財務理由，才被迫做出選擇。但現在像民進黨最愛說的「時空、環境不一樣了」，2019年中央規劃高鐵延伸4個方案，真正做決定的是陳其邁與蘇貞昌，為什麼選擇不要經過高雄市區？特別是南高雄，2人不應該閃躲迴避、卸責前朝，應該要對市民說清楚、講明白。

對於媒體報導她財產申報很會投資，陳其邁財產申報金額比較少，柯志恩說，她是如實申報財產，陳其邁也認為女性理財很有一手，所以他應該也會相信柯志恩對高雄市政的理財，市政也會經營得非常好。

至於陳其邁選舉行程連跑12場，她的公開行程只有1場？柯志恩說，她今天至少會有10個行程，迄今是第6個行程，完成嘉義同鄉會、仁武阿美族豐年祭活動、美濃客屬同鄉會等，稍晚還有4個行程。

柯志恩說，她為了要讓主辦單位放輕鬆，所以很多行程沒有公開，有些人拿公開行程做比較，她覺得這是有失客觀性，她強調，沒有公開行程，不代表她沒有跑行程。

針對三立電視請山水做民調，她的民調、左楠鐵票區均大幅落後，柯志恩說，她對民調態度一向尊重，但她認為最好的民調就是11月26日的選票，屆時可以驗證民調有沒有辦法反映事實。

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