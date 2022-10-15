陳其邁挺「同門師妹」：支持黃捷，交通更便捷

左起歌手施文彬、高雄市長陳其邁、市議員黃捷、立委林昶佐、主持人鄭弘儀、民進黨高雄市黨部主委許智善，一同比出起飛手勢，高呼凍蒜！（記者許麗娟攝）

2022/10/15 17:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕無黨籍高雄市議員黃捷今（15日）成立連任競選總部，高雄市長陳其邁、政論節目主持人鄭弘儀、立委林昶佐，甚至久未露面的歌手施文彬都到場力挺，陳其邁指黃捷和他是台大公衛的同門師兄妹，要給認真問政的黃捷溫暖支持，並高喊「有黃捷（捷運）、挺黃捷、交通更便捷」。

距離投票日僅剩40天，陳其邁今天的市政和競選行程多達12個，並特別安排到鳳山為非同民進黨的無黨籍市議員黃捷輔選，陳其邁上台時表示，黃捷是他台大的學妹，都是讀公共衛生，而且師出同門，「同一間公司出品都不會太差」，在議會裡，黃捷對社工、警消、動保、教育等題都很關心，對市長的監督也很緊，他見證了黃捷在議會認真打拚的表現。

陳其邁也指出，他上任後，輕軌復工、捷運黃線今年底就會動工，鳳山是高雄發展最快的地方，未來，從鳥松澄清湖棒球場、長庚醫院、文山特區、衛武營、五甲到亞洲新灣區，都有捷運黃線連結起來，是翻轉鳳山最重要的建設，請大家支持他和黃捷，讓同門師兄妹繼續打拚。

鄭弘儀則表示，自己週六不陪孫子，卻買車票來高雄挺黃捷，他說，黃捷個子小小的，但有一顆很大的膽量，是問政的小巨人，不然韓國瑜就不會被他弄得這麼累，韓國瑜成功下台，黃捷也是大功臣之一，敢講、敢問政，而且上他的節目也是收視保證，邏輯清楚、學識很深，才有好的政策論述。

黃捷的連任競選總部成立大會，也邀請施文彬當演唱嘉賓，兩人並合唱「傷心酒店」，施文彬也力挺黃捷和陳其邁，並為2人高唱「凍蒜」，在台上帶動支持者連喊「陳其邁，凍蒜！黃捷，凍蒜！」

歌手施文彬力挺陳其邁、黃捷競選連任。（記者許麗娟攝）

左起主持人鄭弘儀、立委林昶佐、高雄市議員黃捷、市長陳其邁、民進黨高雄市黨部主委許智善、歌手施文彬在台上手牽手高喊凍蒜。（記者許麗娟攝）

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