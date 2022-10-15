百工百業力挺！陳其邁：讓我再拚4年 高雄起飛

百工百業力挺高雄市長陳其邁，喊出百萬票讓陳其邁連任。（記者葛祐豪攝）

2022/10/15 17:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕力挺高雄市長陳其邁連任的「百工百業挺其邁暨中央地方做伙拚民主台灣大步行」活動，今天下午在高雄展覽館舉行，2千多人擠爆會場，百工百業會長蘇有諒喊出「支持陳其邁連任，衝破百萬票 」；陳其邁則高喊，「讓我再拚4年，高雄起飛」、「 再給我4年時間，高雄即將超越台北市」。

高雄展覽館今天下午湧入爆滿的2千多人，力挺陳其邁，活動一開始，由高中生組成的「高雄學生民主聯盟」一字排開站出來，學生代表巫愷政說，曾與陳其邁座談，他對學生意見很重視，支持18歲公民權。

行政院副院長沈榮津也現身，他說，「台積電來到高雄了」，今年8月公共設施已經動土，台積電的設備廠與材料廠也都來投資；在亞洲新灣區，中央與地方共投資110億，吸引亞馬遜、微軟、中華電信等企業。

300位百工百業的代表、後援會會長依序上台。百工百業會長、後援會總會長蘇有諒指出，市長2年拚4年，在地人做市長不一樣，「大家全力支持陳其邁連任，衝破百萬票 」！

「讓我再拚4年，高雄起飛！」陳其邁在支持者熱烈歡呼聲中上台，他說，2年前辭掉行政院副院長，回到高雄參選，當時承諾會為高雄打拚，台積電投資高雄、5GAiOT園區中央投資110億元、捷運輕軌四線齊發，「重大建設全部重開機，這兩年已做好完全準備!」

陳其邁說，這兩年關關難過關關過，面對疫情，高雄控制很好，居家關懷系統、快篩領取都是全國第一，大家團結守住高雄。遇到水情，立刻啟動應變系統，一個月挖了62口深水井 ，117年將增加44萬噸供水，他並深深一鞠躬，感謝市民。

提到高雄產業的成長，陳其邁點名楠梓產業園區、橋科、路科、仁武產業園區等，市府加緊招商，做好迎接大廠的準備，招商5180幾億。高雄去年營利事業總額達5.57兆，歷年來第一次突破5兆；也創下零舉債紀錄，還了70億負債，嚴守財政紀錄。

陳其邁說，住在高雄是件幸福的事，根據天下雜誌調查，高雄競爭力原本墊底，今年提升到六都第二名，「 再給我4年時間，高雄即將超越台北市」！

陳其邁也細數這兩年來，運動中心從0增加到14座；共融式公園年底將達到33座；另針對居住正義，今年底將有7千戶社會住宅興建動工，未來規劃1萬5千戶，屯房稅3億稅收，則作為年輕人租金補貼。此外，高雄市增加2萬5千個就業機會，工資成長率也是六都第一 ，15至24四歲失業率也是六都最低。

陳其邁說，他上任後「校正回歸」， 高雄變成一個不一樣的高雄， 剩下41天就要投票 ，有人說高雄又老又窮，但兩年前大家選出市長，他用生命捍衛高雄、守護高雄，用一生來顧高雄、顧台灣，「高雄做好準備，有最大勇氣，高雄準備起飛」！

行政院長蘇貞昌傍晚也來到會場，力挺陳其邁。

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