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    力推雙語教育 高雄雙語師資明年達600人

    高雄市今舉辦雙育教育博覽會，提供各校雙育教學互相交流的機會。（圖由高雄市政府提供）

    高雄市今舉辦雙育教育博覽會，提供各校雙育教學互相交流的機會。（圖由高雄市政府提供）

    2022/10/15 16:53

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2022高雄市雙語教育博覽會今（15日）在草衙SKM Park熱鬧登場，市長陳其邁致詞時表示，蔡英文總統大力推動2030雙語政策，高雄市從去年起擴大雙語教學計畫，從原來24所學校擴展到348所學校，外籍師資人員的培訓從47位增加到今年203位，預估明年雙語師資培訓可達600位。

    雙語教育博覽會邀請高雄市幼兒園、國小、國中與高中職共72校，以及文藻、樹德、空中大學及樹人醫護管理專科學校等大專院校共襄盛舉，活動現場除了靜態成果展現各校推動雙語教育情形，另有體驗活動及動態表演，包括雙語阿卡貝拉演出、雙語說故事、皮影戲、手作藝品等，展現高雄推動雙語教育的多元風貌與特色。

    陳其邁指出，為達到校校有雙語的目標，今年預算增加至2.17億元，今年外籍師資培訓人員已有203位，明年雙語師資培訓可達600位。他感謝空中大學合作培訓150位雙語教保服務人員，此外，各大專院校亦培訓外籍學生到51所中小學擔任教學助理，提供1學年48節雙語互動教學課程，給予市府推動雙語教學上最大的支持。

    教育局表示，2022高雄市雙語教育博覽會邀請本市幼兒園、國小、國中與高中職共72校參與，還有文藻、樹德、空中大學及樹人醫護管理專科學校等大專院校共襄盛舉，活動現場除了靜態成果展現各校推動雙語教育情形，另有體驗活動及動態表演，包括雙語阿卡貝拉演出、雙語說故事、皮影戲、手作藝品等，展現高雄推動雙語教育的多元風貌與特色。

    高雄市長陳其邁出席雙語教學博覽會指出，高雄雙語教學計畫擴增至348所。（圖由高雄市政府提供）

    高雄市長陳其邁出席雙語教學博覽會指出，高雄雙語教學計畫擴增至348所。（圖由高雄市政府提供）

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