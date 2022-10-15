破獲中國茶混充台茶 蘇貞昌：建立典章制度 不容假仙尋求暴利

行政院長蘇貞昌說，建立食安典章制度，讓「假仙」尋求暴利者不容存活，維護台灣百年久遠。（記者陳文嬋攝）

2022/10/15 16:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕橋頭地檢署破獲中國茶洗產地混充台灣茶，行政院長蘇貞昌今南下頒獎給有功人員，他強調以此案作為成功典範，建立典章制度，將農委會茶葉多重元素檢驗方法，擴大運用在香菇、蒜頭等農產品鑑定，避免非台灣生產農產品魚目混珠，讓「假仙」尋求暴利者不容存活，維護台灣百年久遠。

橋頭地檢署察官梁詠鈞、李侃穎指揮調查局、農糧署等單位，破獲中國茶到越南 「洗產地」，分裝混入台灣茶，不法獲利逾億元，行政院長蘇貞昌今天出席橋頭地方檢察署查緝境外茶混充台茶行動專案成效展示及頒獎表揚典禮，頒獎表揚梁詠鈞等有功人員。

蘇貞昌致詞說，他當行政院長破了很多紀錄，除了做比較久破紀錄，行政院長視察贓物庫也是破紀錄，他跟台灣人一樣愛喝台灣茶，卻因不肖商人尋求暴利混充台灣茶，他認為做生意應該誠實，否則就是詐欺。

蘇貞昌說，他多次在食安會議要求打擊不法，維護台灣食品安全，他感謝法務部成立平台、農委會找到方法、食藥署立刻認證、檢察官查案跨境、溯源，還查扣107公噸中國茶，團隊努力找到方法、跨境及溯源、跨部會合作展現成果，這是積德，更證明有政府會做事，他感到高興、感謝、得意。

蘇貞昌當場指示團隊，以農委會農改場鑑別茶葉的多重元素檢驗方法，擴大運用在香菇、蒜頭等農產品鑑定，納入食品標章認證，只要不是台灣生產的農產品，就不能標示台灣農產品，避免非台灣農產品魚目混珠。

蘇貞昌說，要建立典章制度，照顧台灣人健康、生產者利益，維護台灣百年久遠，他同時昭告天下，政府已經找到方法，不肖業者不要再假了，且追溯到底、絕不寛待，讓「假仙」尋求暴利者不容存活餘地，台灣才能人人安全，也讓在台灣努力生產的人，知道台灣這個國家保護他，維護整體產業發展。

蘇貞昌更以此案作為成功典範，建立人事獎勵SOP制度，對於認真辦案人員破格提拔，找到方法的人要破格提拔，還要頒發獎金，鼓勵真正做事的人。

蘇貞昌指示將農委會農改場鑑別茶葉的多重元素檢驗方法，擴大運用在香菇、蒜頭等農產品鑑定，只要不是台灣生產的農產品，就不能表示台灣農產品，（記者陳文嬋攝）

行政院長蘇貞昌今出席橋頭地方檢察署查緝境外茶混充台茶行動專案成效展示及頒獎表揚典禮，親自頒獎給梁詠鈞等有功人員。（記者陳文嬋攝）

蘇貞昌指示將農委會農改場鑑別茶葉的多重元素檢驗方法，擴大運用在香菇、蒜頭等農產品鑑定，只要不是台灣生產的農產品，就不能表示台灣農產品，（記者陳文嬋攝）

蘇貞昌視察檢調查扣107公噸中國茶。（記者陳文嬋攝）

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