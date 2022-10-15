護樹團體控道路開闢毀30多棵樹 高市府：包商過度修枝已罰款

高雄護樹團體指控，高市府開闢道路，包商卻破壞30多棵樹木。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/15 15:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄護樹團體指控市府開闢道路，包商卻破壞30多棵樹木；高市新工處則坦承，樹木移植前遭過度修枝，已依契約規定罰款。

「森林城市協會」理事長莊傑任等人，今天召開記者會，指控知名的「愛河之心」畔，驚見5至10棵樹被違法斷頭修剪，底下根系被粗暴挖斷，經了解，是一條20公尺寬道路要從河畔樹林切過去，粗估造成30棵樹木的破壞，愛河綠地更損失1100坪以上，原本連接愛河之心的自行車道與徒步區，也將被巨大車道取代。

莊傑任表示，原本的龍德新路就與博愛路相接，現又新增一條新德路，切過公園接往博愛路，這明顯是畫蛇添足，破壞愛河30多棵樹、千坪綠地，讓市民無法接受。

生態保育暢銷作家楊吉壽則說，樹木移植、修剪都須依高雄市規範，這樣粗暴的修剪樹木、斷根，是違規違法的行為，移樹的廠商是宗億營造，市府應立即糾正懲處。

對此，高市工務局新工處表示，龍德新路南側20公尺寬道路，原為公園用地，經都市計畫變更後，已為都市計畫道路。因道路開闢，工區內須移植部份喬木，計有水黃皮、花旗木、小葉欖仁、茄冬等，預計分別移植至周邊綠地或市府苗圃，因承包廠商於移植前，將小葉欖仁過度修枝，已依契約規定處以罰款，遭過度修枝的喬木，將予以塗藥保護。

新工處並令承包廠商及協力廠商，暫停樹木移植作業，同時將辦理「高雄市景觀樹木修剪作業規範」樹木修枝教育課程，檢討完成後才能恢復作業。

新工處表示，當地道路開闢是因應大順商圈帶來的車潮及人潮，並配合輕軌復工九項配套規劃，去年完成龍德新路拓寬後，已成功移轉大順路義享百貨、好市多商圈的車流；本次南側20公尺新闢道路完成，預估可移轉龍德新路自新德路至博愛路段20%~30%車流，接續東延龍德新路橋梁，配合未來河堤南路以東的工9工業區，經市地重劃區開發後，可串聯民族一路，達到紓解交通目的。

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