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    2歲女童哭鬧 狠父竟把她全身咬出14處傷

    高雄一名2歲女童因哭鬧被狠父在她全身咬出14道傷痕。（情境照）

    高雄一名2歲女童因哭鬧被狠父在她全身咬出14道傷痕。（情境照）

    2022/10/15 13:18

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕2歲大的張姓女童哭鬧惹怒父親，張男除了用「不求人」揍女兒，還用牙齒把女兒全身咬出14處傷痕，高市社會局獲報介入處理，並緊急安置女童，一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，得易科罰金，檢方認為判刑太輕上訴，二審法官改依妨害幼童發育罪判刑8月。

    判決指出，2016年11月出生的張姓小女童，2歲多時被人通報疑似受虐，高市社會局獲報介入處理，調查時發現小女童的臉、背、屁股和四肢佈滿新舊咬痕，身上還有多處軌道瘀傷，經報警處理，警方循線傳喚張父、張母到案，他們坦承動手打小孩，但強調是小孩生活能力差又愛哭鬧，才會動手「教」小孩。

    高雄地院簡易庭審理時，法官考量張父坦承犯行，犯後態度尚可，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，得易科罰金；檢方不服，認為判刑過輕上訴，高雄地院審理時，法官發現，小女童和父親在案發當天被帶到派出所時，女童的眼神呆滯，沒有任何情緒起伏，不哭不鬧，即使爸媽經調查後離開派出所時，女童沒有出現任何不捨或哭鬧等情緒反應。

    而女童被社會局安置初期，對於成年男性會出現畏懼心理及閃避行為的人際退縮反應，但安置滿1個月後，在寄養家中的肢體表現、人際互動狀況自在，也有較多的笑容及反應，因此法官認定女童遭父親不人道施虐，身心受創進而妨害發育，因此改依妨害幼童發育罪判刑8月，可上訴。

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