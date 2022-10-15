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    打造孩子們的專屬迪士尼！ 高市年底新增33處中大型特色遊戲場

    高雄市力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/15 13:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年編列7.92億元，力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，並一次編足經費，全面改造公園既有454處兒童遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」，別具童趣！

    別具特色的遊樂園不必遠求，就在我家樓下的公園!高市府新出爐短片，透過小朋友裝扮成捍衛國家的王子，及乘坐海盜船要求交出黃金的海盜，搭配擬人化的惡魔貓與刺激緊張的音效，巧妙帶出特色公園的童趣，呈現市府積極布建特色公園，「要把樓下公園，打造成每一位孩子的迪士尼樂園」。

    高雄市新聞局說明，影片以小朋友的可愛想像為主軸，想像勇敢的王子會同守衛們，大聲向來犯的海盜說:「不准侵入我的國家」；王子和海盜利用盪鞦韆來到惡魔貓前方，不懼惡魔、舉劍對抗，畫面童趣十足。

    高雄市新聞局強調，公園充滿著童年回憶和親子感情，也是城市的綠洲，市府團隊重視公園遊憩設施，並持續推動公民參與公園規劃，今年編列7.92億元，力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，並一次編足經費，全面改造公園既有454處兒童遊戲場，符合衛福部最新安全規範，期望未來，每個社區公園都能提供符合在地社區需求的共融特色公園。

    高市府說，近年來市府持續打造舒適友善的公園綠地，建置特色遊戲場公園，如湖內區公3公園、鳳山區五甲公6公園、大寮區運動公園及前鎮區籬仔內公園等。

    高雄市力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，市府特地拍攝短片「打造孩子們的專屬迪士尼」。（記者葛祐豪翻攝）

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