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    首頁　>　高雄市

    全國唯一！高市議員李喬如拚8連霸 陳其邁：她認真到讓我無法睡覺

    民進黨高市議員李喬如（中間白衣者）力拚8連霸，陳其邁現身站台力挺。（記者黃佳琳攝）

    民進黨高市議員李喬如（中間白衣者）力拚8連霸，陳其邁現身站台力挺。（記者黃佳琳攝）

    2022/10/15 13:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕已連任7屆的民進黨高雄市議員李喬如，今年挑戰8連霸，問政風格犀利的她，更以爽朗熱情的「姐姐」形象深植在選民心中，市長陳其邁今替她站台力挺，笑稱李喬如「都不讓我睡覺」，別人早晚傳給他「長輩圖」問安，但李喬如問完安後，還會順便替地方爭取建設，認真打拚的個性，讓旗津、鼓山、鹽埕的建設成為高雄新亮點。

    65歲的李喬如從1994年開始擔任高市議員，28年的青春歲月都奉獻給高雄這塊土地，兩年前高雄吹起「韓流」，李喬如原本在2014年的高市第六選舉區（鼓山區、旗津區、鹽埕區）以最高票當選，但2018年卻落到第三名（應選4席，前兩名都是國民黨籍），但她仍大膽與已故國民黨議長許崑源競爭議長，雖然敗陣，但不畏戰的性格仍留下一段佳話。

    李喬如深耕旗鼓鹽地區多年，更是全國唯一挑戰8連霸的直轄市議員，今天她成立競選總部，所屬的湧言會成員全員到齊力挺。立委趙天麟站台時指出，外界都看好市長陳其邁會順利當選，但陳其邁不只要當選，更要衝出高票成為台灣的南霸天，讓高雄的對外招商更有助益，議員的部分更要拚過半、拚高票，讓陳其邁的施政沒有後顧之憂。

    隨後到場的陳其邁，則細數李喬如多年來替高雄爭取到的各項亮眼建設，還指出今年過年期間，旗津地區被武漢肺炎疫情攻陷，當時是李喬如放棄過年和家人團聚，陪著他和市府團隊花了3個禮拜時間，才把疫情清零，如此認真打拚的議員，可以說是全高雄市最美麗的議員。

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