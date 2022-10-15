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    今僅一場行程？柯志恩反駁：大部分都非公開、私下拜會

    柯志恩（中）反駁今天只有一場行程。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩（中）反駁今天只有一場行程。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/15 13:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導國民黨高雄市長候選人柯志恩，傳出今天只有1場行程，與對手陳其邁12場有很大落差，柯志恩反駁說，過去已多次說明，為避免造成主辦單位的困擾與壓力，因此大部分行程都以非公開、私下拜會方式進行。

    高雄市長陳其邁今天一口氣安排12場公開的市政及競選行程，但柯志恩只安排1場公開行程，是下午參加鳳山區議員候選人鄭安秝總部成立。

    事實上，柯志恩今天還是緊鑼密鼓參加多場活動與聚會，她今天上午由多名市議員陪同，繼陳其邁之後，也參加嘉義同鄉會活動，有不少民眾爭相與她合影。

    柯志恩致詞時指出，作為屏東人，和各位嘉義鄉親一樣都到高雄來打拚，特別能體會外地遊子打拚的艱辛。她也提到，高雄過去是南部鄉親逐夢的地方，但這些年來人口老化、外移，已成為刻不容緩的問題，期許她擔任市長後，能夠打造高雄成為更多鄉親夢想起飛的城市。

    針對外傳週六行程只有一場，柯志恩反駁說，過去已多次說明，為了避免造成主辦單位的困擾與壓力，因此大部分行程都以非公開、私下拜會的方式進行，「只有一個行程」並非事實。

    柯志恩強調，過去曾多次將行程公開後，卻造成主辦單位承受來自不同方面的關切與困擾，讓支持群眾及社會不勝其擾。

    面對陳其邁市長在同場行程提到「交給太太理財」，柯志恩回應稱，「感謝其邁市長對女性的重視，太太永遠是對的，理財可以交由太太，未來高雄的市政也可以交由柯志恩!」

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