稱高鐵不進高雄車站是蔡政府決定 藍營議員亮出公文遭打臉

國民黨議員黃紹庭臉書發文「一紙公文打臉綠營顛倒是非」，稱高鐵不進高雄車站是蔡政府的決定。 （國民黨議員黃紹庭臉書）

2022/10/15 11:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨議員黃紹庭昨臉書發文稱「一紙公文打臉綠營顛倒是非」，稱高鐵不進高雄車站是蔡政府決定，點名台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁誤導民眾是國民黨反對高鐵進入市區，李雨蓁今反打臉黃紹庭，指其臉書亮出公文時間是前總統馬英九執政時期，黃紹庭卻稱高鐵不進高雄車站是蔡英文政府決定，呼籲民眾淘汰不適任又打混的韓粉議員。

國民黨議員黃紹庭臉書發文「一紙公文打臉綠營顛倒是非」，稱高鐵不進高雄車站是蔡政府的決定，點名台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁，誤導民眾認為是國民黨反對高鐵進入市區，還強調議員職責是監督不是護航。

李雨蓁反批，黃紹庭亮出公文寫明當時行政院長是毛治國、年份為民國99年（西元2010年），正是前總統馬英九執政時期，黃紹庭卻稱高鐵不進高雄車站是蔡英文政府決定，讓人難以理解邏輯。

李雨蓁表示，鐵路地下化通車滿4週年，目前沿線風貌已有重大改變，部分路段也鋪設輕軌服務大眾，現在要原線加設高鐵軌道，不用任何數據就能得知不具可行性，黃紹庭直至2022年才拋出議題，讓人懷疑黃紹庭擔任議員近10年，難道是今年才清醒開始做功課？

李雨蓁更提出黃紹庭於第3屆議員任內被高督盟評鑑結果，在7個會期中有5個會期被列「待觀察議員」，她要把黃紹庭所稱「議員職權是監督不是護航」還給黃紹庭，還提醒黃「記得要常去開會」。

李雨蓁指出，誰護航、誰未盡到議員職權，答案非常清楚。她認為現在可不比韓國瑜時期能給韓粉議員耍廢時光，如果不想認真做議員該做的工作，不想理性討論推進更多重大建設，不想讓高雄變得更好，那就讓更認真、更想做的人來，讓台灣基進淘汰這些不適任又打混的韓粉議員。

台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁打臉黃紹庭公文時間是前總統馬英九執政時期。（台灣基進提供）

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