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    柯志恩喊南高雄增設高鐵車站 專業評估不可行

    高鐵延伸進入高雄市區增設車站，經專業評估不可行。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸進入高雄市區增設車站，經專業評估不可行。（記者侯承旭攝）

    2022/10/15 10:48

    〔記者侯承旭／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩主張高鐵應延伸至高雄市區，在南高雄增設第二個高鐵站，但根據顧問公司的可行性評估，高鐵延伸進入南高雄不可行。

    柯志恩認為，當初高鐵延伸屏東計畫有4個方案，其中2個方案進入南高雄設站、再延伸至屏東，她質疑陳其邁擔任行政院副院長時，沒有把第2座高鐵站留在高雄，她若當選市長，會爭取在南高雄設置第2個高鐵站。

    事實上，2019年交通部委託顧問公司進行高鐵延伸屏東可行性研究時，就把與台鐵高雄站共構的「高雄方案」以及在小港機場設站的「小港潮州方案」納入評估，均因為技術不可行且不具效益，最後行政院拍板「左營案」。

    評估報告指出，「高雄案」的工程技術風險性極高，高鐵與台鐵共站將嚴重影響列車調度，台鐵地下化工程須大幅調整，且沿線交通再次衝擊。

    「小港潮州案」須拆遷之市中心集合住宅與大樓超過200棟、土地取得困難、沿線石化與地下管線複雜、小港機場設站非人口稠密區域等。

    此外，不計入購車成本，「高雄案」工程需1271億元、「小港潮州案」更超過1500億元，均比「左營案」的554億元高出2至3倍以上，不具經濟效益，且工程時間大幅拉長。

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