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    財產申報比柯志恩少 陳其邁︰理財一向由太太打點

    陳其邁出席嘉義同鄉會，對於財產申報比柯志恩少，他受訪時強調「理財一向由太太打點」。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁出席嘉義同鄉會，對於財產申報比柯志恩少，他受訪時強調「理財一向由太太打點」。（記者葛祐豪攝）

    2022/10/15 10:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央選委會昨公布參選人財產申報結果，國民黨高雄市長參選人柯志恩的申報財產，比市長陳其邁多；對此，陳其邁解釋說「家裡理財一向由太太打點」，他只負責一般開銷，從他擔任民代後都是如此。

    陳其邁的妻子吳虹，是婦產科醫師，目前仍在左營區執業。根據財產申報內容，陳其邁申報1筆土地、1筆建物，台幣及外幣存款共599萬，但也有2筆房屋貸款，2筆土地與4筆建物信託，投資項目是吳虹的婦產科診所。

    柯志恩則申報5筆土地，其中4筆在屏東（繼承所得）、1筆在美國加州，建物1筆位在美國加州，另有存款10筆共1276萬元，及股票27筆、保險6筆。

    對於柯志恩申報的財產比自己多，陳其邁今天受訪時強調:「家裡理財一向由太太打點，因為小孩還在念書，所以一般家庭開銷由我負責!」

    陳其邁也說，太太本身有專業，從事醫療工作，還是交給太太打點 ，他就是負責一些子女或家庭的開銷，「從我擔任民代後都是這樣!」

    此外，高雄市另兩位市長候選人，無黨籍鄭宇翔申報1筆土地、1筆建物，存款790萬元，另有股票25筆，房貸2筆；無黨籍曾尹儷沒土地、沒房子，存款116萬元。

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